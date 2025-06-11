富邦蔡明忠談永續轉型：危機與轉機並存

富邦集團董事長蔡明忠。（資料照，圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦集團董事長蔡明忠表示，當前永續轉型是危機與轉機並存的時刻，臺灣能否提升能源自主、能否因應國際貿易關稅衝擊，種種關卡都像是拋向民間產業與政府的「變化球」。

富邦集團今攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心，舉辦「富邦永續大未來論壇」，以「新興政經局勢下臺灣永續轉型風險與機會」為主題，金管會主委彭金隆、國發會副主委高仙桂、蔡明忠蒞臨致詞。

請繼續往下閱讀...

蔡明忠表示，過去臺灣永續轉型的挑戰主要來自氣候變遷，產業若沒有加速投入低碳營運，商業模式與收入將受到重大影響；但現在挑戰比起過往更多、更廣，包含臺灣能否提升能源自主、能否因應國際貿易關稅衝擊，種種關卡都像是「變化球」拋向民間產業與政府。

蔡明忠指出，危機也將帶來最好的轉機，金融業應主動協助產業度過風險高峰期，成為經濟穩定的支撐力量，協助企業打造具韌性的營運模式，例如提供綠色融資、風險移轉或創新保險等解決方案，協助產業建立永續供應鏈並減輕關稅衝擊。面對各種不確定性與動盪的政經局勢，金融業的角色正在演進，成為連接碎片、創造穩定、搭建信任的橋樑。

此外，金管會昨宣布未來金金併不允許敵意併購，對此，蔡明忠表示，對金管會來說最重要的是維持市場秩序，只要有理由能夠說服金管會，公開收購不等於敵意併購，反而透過公開收購，進一步取得對方同意，他認為金管會並不會完全禁止。

談到美國關稅對台灣的影響，蔡明忠表示，就像兩隻大象在小房間裡面角力，當然會引起很大的動蕩，而美國對台灣來說是最大的市場，美國經濟有好的發展對臺灣很重要，因此希望美中很多針對性議題能夠得到緩解，他也提到「世界經濟的發展真正能分成兩個陣營嗎？」這是值得思考的問題。

此外，他強調，美國稀土的問題值得關切，據了解，美國的供應只剩下不到幾個月時間，這是一個很嚴重的問題，稀土不是只用在武器上，所有我們可以想到的東西、電器化的產品都有關聯，而中國在這幾年默默的佈局，不但影響美國，也影響到全球的供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法