DOGE稱取消合約節省2.63億美元 其中包括尚比亞的調頻廣播和高階主管培訓

美國政府效率部週一在X上表示，各機構終止了111份浪費性合約，節省了2.63億美元。圖為曾經領導政府效率部的馬斯克。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國政府效率部（DOGE）週一在X上表示，各機構在過去三天裡出色完成工作，終止了111份浪費性合約，節省了2.63億美元（約78.6億台幣）。DOGE還列舉了幾個例子，例如美國全球媒體署對尚比亞的合約和能源部高階主管培訓計劃合約。

根據《Fox News》報導，DOGE指出，取消的合約包含全球媒體署在尚比亞盧薩卡的「調頻廣播營運和維護」（FM operations and maintenance）計劃的48萬美元（約1435萬台幣）合約，以及能源部高階主管培訓計劃的2.1萬美元（約62萬台幣）合約。

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《Fox News》聯繫了美國能源部和美國全球媒體署徵求意見，但截至發稿仍尚未收到回應。

川普政府的DOGE旨在解決政府浪費、詐欺和濫權的問題。特斯拉執行長馬斯克已辭去DOGE的領導職務，並與美國總統川普爆發公開爭執。

但最近馬斯克和川普之間的緊張關係有所緩和。馬斯克週一在X上發布一個心形表情符號，以回應川普在一段影片中祝褔他「一切順利」。

最近馬斯克和川普之間的緊張關係有所緩和。（法新社）

該影片由保守派網紅ALX發布，川普在其中表示「我們曾有很好的關係，我祝他（馬斯克）一切順利，非常順利。」

馬斯克上週日還在X上稱「針對我的人格暗殺簡直太離譜了，尤其還是來自我自己！」，外界認為馬斯克此舉是反省之前在與川普的爭執中反應過激。

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