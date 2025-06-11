美國各州起訴基因檢測公司23andMe 以保護客戶私人數據

週一美國各州對基因檢測公司23andMe在密蘇里州的破產程序提起訴訟。（路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕週一美國包括賓夕法尼亞州、密西根州和佛羅里達州在內的27個州以和哥倫比亞特區，對基因檢測公司23andMe在密蘇里州的破產程序提起訴訟，尋求法院裁定該公司未經客戶同意不得出售其基因數據。對此23andMe聲稱，拍賣其業務沒有法律問題。

根據《CNN》報導，紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）週二表示，23andMe不能在未經同意情況下，拍賣數百萬人的個人基因訊息。他強調，全美各地的許多人都將私人訊息託付給23andMe，他們有權知道這些資訊將如何處理。

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加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）的辦公室週一指出，加州反對擬議的資產出售，因為這將違反加州對敏感基因材料轉移的限制。

23andMe主張，各州論點毫無根據，此次出售符合23andMe的隱私權政策且適用法律。23andMe補充，客戶的權利和保護將與中標者相同。

紐約州總檢察長詹姆斯週二表示，23andMe不能在未經同意情況下，拍賣數百萬人的個人基因訊息。（路透社）

23andMe上週告知一位美國破產法官，在其聯合創始人沃西基（Anne Wojcicki）提出3.05億美元（約91.2億台幣）的報價後，公司希望重新開啟對其資產的競標。

23andMe先前已選擇再生元製藥（Regeneron Pharmaceuticals）2.56億美元（約76.6億台幣）的報價作為主報價。

23andMe今年3月在破產申請中表示，由於消費者需求下降以及2023年發生的資料外洩事件導致數百萬客戶的基因和其他資訊洩露，公司正尋求拍賣其業務。

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