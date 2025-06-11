聰泰AI客戶回購率增溫 輝達專案貢獻倍數成長

AI影像工業邊緣計算採集卡供應商聰泰董事長趙希政（右起），總經理林宏沛今天出席股東會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI影像工業邊緣計算採集卡供應商聰泰（5474）總經理林宏沛今日在股東會後受訪表示，受惠於全球AI趨勢成長，公司擁有的上百家AI客戶數回購率今年已穩定增溫至3成，斬獲的輝達（NVIDIA）平台專案貢獻確定倍數成長，全年業績目標年增雙位數百分比。

聰泰5月營收1.36億元，月增15.4%、年增42.6%，創下近21個月新高，今年前5個月營收累計為5.41億元，年增0.88%，創下近3年同期新高。林宏沛觀察，今年新客戶組成以機器人、無人載具、傳統工業、畜牧、零售與健康照護等應用最為明顯，顯示人力短缺壓力之下，影像與AI技術的導入需求正在快速增加。

請繼續往下閱讀...

林宏沛指出，聰泰在輝達平台的合作夥伴等級已於今年首季由入門級升至普通級，並朝年底升為最高級夥伴目標邁進。許多客戶過去仰賴X86架構，但因技術轉換與底層系統調整成本高昂，導致導入AI平台困難。聰泰擔任轉換過程中的技術夥伴角色，協助補足軟體與整合能力，加快應用落地。

在商業模式方面，聰泰採硬體買斷為主、輔以高階技術服務，協助客戶進行串流、錄影、色彩處理與分析演算，並提供範例程式碼與異常通報支援。林宏沛強調，公司核心競爭力來自對影像處理的高度理解，不僅限於攝影機輸入，亦能將螢幕訊號轉為影像供機器分析，使技術應用範疇持續延伸。

林宏沛指出，目前公司的輝達平台AI專案合作客戶已超過百家，每月穩定新增6至10家，整體回購率約達3成並持續增溫，由於影像擷取卡屬中高階應用產品，聰泰除了輸出人形機器人關鍵核心組件，同步切入技術服務、系統式一站整合AI大語言模型，增加公司毛利率表現。

林宏沛說，公司影像技術已廣泛應用於協作型機器人、無人車、無人機、飛行器等無人載具，以及醫療與半導體精密檢測，提供低延遲、高速傳輸的技術優勢，成為許多國際客戶首選。特別是今年台北國際電腦展（COMPUTEX）釋出的感測器橋接模組（HBS），透過單一光纖同時傳輸4路10K60畫面訊號，受到客戶高度青睞。

林宏沛提到，聰泰數以千計的採集卡客戶當中，中高階組成比重將保持在9成以上水準，在輝達加持之下，公司也逐漸從既有的硬體供應商定位轉向利基型工業電腦解決方案服務商。儘管下半年仍有匯率、關稅等外在不確定性因素影響產業，但公司仍會致力於穩定拓展AI應用客戶，深化與輝達之間的合作層級。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法