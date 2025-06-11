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刷新紀錄！任天堂Switch 2上市4天全球銷售逾350萬台

2025/06/11 11:37

任天堂最新遊戲主機Switch 2開賣4天銷售超過350萬台。（彭博）任天堂最新遊戲主機Switch 2開賣4天銷售超過350萬台。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕任天堂（Nintendo）最新遊戲主機Switch 2開賣，僅僅4天就賣出超過350萬台，刷新任天堂新遊戲主機的銷售紀錄。

《彭博》報導，任天堂週三（11日）公佈數據，短短4天銷售就超過350萬台，遠遠超越初代Switch首月的274萬台銷售量，預計將順利實現公司在明年3月前賣出1500萬台的銷售目標。這些數字也印證了分析師的預測，若是任天堂能增加供應，銷售量可能會大幅提升。

為避免黃牛惡意囤貨，這次任天堂在日本僅開放符合資格的玩家參加抽選制購買，首輪就吸引超過220萬人申請，遠超出預期。滿足失控的需求是任天堂目前面臨到第一個重大挑戰，社長古川俊太郎（Shuntaro Furukawa）先前也因未能滿足玩家需求，在社群平台X公開致歉。目前任天堂已要求合作夥伴加速Switch 2的生產。

除此之外，任天堂也與樂天集團（Rakuten Group）、Mercari、LY Corporation等日本網購平台營運商達成協議，阻止經銷商利用遊戲主機的稀缺性來牟利。

長期供應短缺可能會導致消費者轉向其他產品，進而削弱銷售動能。古川在5月的財報發佈會上向分析師表示，任天堂的首要任務是盡可能長時間維持新品發佈時的銷售動能。但由於Switch 2的零售價高於前一代產品，加上全球經濟日益疲軟，要維持這一趨勢變得更為困難。

古川也警告，公司未來可能考慮上調這款遊戲主機的價格，具體情況將取決於美國總統川普（Donald Trump）的關稅措施。

彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）指出，由於任天堂、索尼（Sony）和微軟（Microsoft）同時擁有硬體和軟體業務，他們受到關稅的影響可能比其他遊戲製造商更大。彭博預估，基於美國對主要生產國徵收的高額關稅，美國消費者購買Switch 2的價格可能漲7-8％，在最糟的情況下，價格漲幅甚至將高達30％。

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