晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

富蘭克林華美推T+3基金贖回快速入賬 用戶資金調度更靈活

2025/06/11 10:33

臨時資金調度不靈，常會讓投資人感到進退兩難。富蘭克林華美推T+3基金贖回快速入賬 ，用戶資金調度更靈活。（示意圖，彭博）臨時資金調度不靈，常會讓投資人感到進退兩難。富蘭克林華美推T+3基金贖回快速入賬 ，用戶資金調度更靈活。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕臨時資金調度不靈，常會讓投資人感到進退兩難，有時遇上突發事件需要費用，或是股市出現短線拉回想要加碼，手中明明有投資部位，卻因為基金贖回需等5到7個工作天，導致錯失良機或現金吃緊，成為許多長期基金投資人的共同困擾。

為改善資金調度痛點，富蘭克林華美投信宣布自5月26日起，旗下七檔基金全面採用「T+3」贖回制度，讓投資人在提交贖回申請後，最快三個工作天即可收到價金款項，優於市場一般常見的T+4至T+6作業流程，也成為國內首家推動大規模T+3贖回機制的投信公司。

此次納入T+3制度的七檔基金，包含「富蘭克林華美特別股收益基金」、「多重資產收益基金」、「策略高股息基金」、「全球醫療保健基金」、「AI新科技基金」、「全球基礎建設收益基金」及「優選非投資等級債券基金」。這些產品多為配息型或收益導向基金，深受穩健型投資人青睞。

富蘭克林華美投信指出，此次能縮短入帳時間，關鍵在於優化後台作業流程，並與保管銀行強化資訊整合速度，讓整體申購與贖回流程更為順暢。而T+3制度實際操作上，是以受理贖回申請日為T日，往後推算的第三個營業日完成款項撥付。

業內人士分析，基金市場過去常見T+5甚至T+7的作業流程，使得部分投資人在面對急需資金時，無法快速提領贖回資金，如今富蘭克林華美推動T+3，不僅有助投資人提高資金使用效率，更可能帶動同業跟進，為整體基金市場建立新標準。

根據投信投顧公會統計，目前國內銷售的境外基金大多仍維持T+5甚至更長的贖回時間。富蘭克林華美此次動作，對希望更快回收資金的投資人來說，相信會是一項具吸引力的利多。隨著投資工具選擇日益多元，未來基金業者勢必需同步強化服務效率，才能在激烈競爭中保有優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財