臨時資金調度不靈，常會讓投資人感到進退兩難。富蘭克林華美推T+3基金贖回快速入賬 ，用戶資金調度更靈活。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕臨時資金調度不靈，常會讓投資人感到進退兩難，有時遇上突發事件需要費用，或是股市出現短線拉回想要加碼，手中明明有投資部位，卻因為基金贖回需等5到7個工作天，導致錯失良機或現金吃緊，成為許多長期基金投資人的共同困擾。

為改善資金調度痛點，富蘭克林華美投信宣布自5月26日起，旗下七檔基金全面採用「T+3」贖回制度，讓投資人在提交贖回申請後，最快三個工作天即可收到價金款項，優於市場一般常見的T+4至T+6作業流程，也成為國內首家推動大規模T+3贖回機制的投信公司。

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此次納入T+3制度的七檔基金，包含「富蘭克林華美特別股收益基金」、「多重資產收益基金」、「策略高股息基金」、「全球醫療保健基金」、「AI新科技基金」、「全球基礎建設收益基金」及「優選非投資等級債券基金」。這些產品多為配息型或收益導向基金，深受穩健型投資人青睞。

富蘭克林華美投信指出，此次能縮短入帳時間，關鍵在於優化後台作業流程，並與保管銀行強化資訊整合速度，讓整體申購與贖回流程更為順暢。而T+3制度實際操作上，是以受理贖回申請日為T日，往後推算的第三個營業日完成款項撥付。

業內人士分析，基金市場過去常見T+5甚至T+7的作業流程，使得部分投資人在面對急需資金時，無法快速提領贖回資金，如今富蘭克林華美推動T+3，不僅有助投資人提高資金使用效率，更可能帶動同業跟進，為整體基金市場建立新標準。

根據投信投顧公會統計，目前國內銷售的境外基金大多仍維持T+5甚至更長的贖回時間。富蘭克林華美此次動作，對希望更快回收資金的投資人來說，相信會是一項具吸引力的利多。隨著投資工具選擇日益多元，未來基金業者勢必需同步強化服務效率，才能在激烈競爭中保有優勢。

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