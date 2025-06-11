售價22美元的玩具引發搶購 泡泡瑪特執行長一夜之間賺16億美元

由中國零售商泡泡瑪特獨家經銷的玩具拉布布引發強烈風暴，被其可愛外型吸引的人們都爭相搶購。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕由中國零售商泡泡瑪特（Pop Mart）獨家經銷的玩具拉布布（Labubus）引發強烈風暴，被其可愛外型吸引的人們都爭相搶購。雖拉拉布的極高人氣，使泡泡瑪特執行長兼董事長王寧（Wang Ning）上個月財富在一日內增加16億美元（約478.3億台幣），但也引發許多混亂，例如轉售機器人、顧客鬥毆、出現仿冒品等。

根據《Fox News》報導，拉布布由香港出生的藝術家龍嘉星（Kasing Lung）創立，他從北歐超自然民間傳說和孩子們的想像中汲取靈感創作了拉布布。

請繼續往下閱讀...

拉布布的售價在21.99美元（約657台幣）到39.99美元（約1196台幣）之間，最受歡迎的款式是帶有可拆卸夾子的毛絨吊墜。

因拉布布熱門程度極高，使該玩具在泡泡瑪特線上商店和應用程式上經常缺貨。泡泡瑪特每週五上午10時到店補貨一次。網友在社群媒體發布的資訊顯示，通常泡泡瑪特門市排隊人數達到數百。

泡泡瑪特每週五上午10時到店補貨一次。（法新社）

在拉布布熱潮影響下，一些混亂也隨之出現。例如轉售機器人會掃描泡泡瑪特的網站和應用程序，並大量購買拉布布，這加劇了供需失衡的局面。

拉布布也在泡泡瑪特英國門市引發暴力式哄搶行為，迫使泡泡瑪特在英國宣布，出於安全考慮將停止在門市銷售拉布布。

拉布布甚至引發了人們對假冒產品的追捧，一些顧客選擇了一種名為拉芙芙（Lafufu）的仿冒品。這種仿冒品的價格通常要便宜許多。

在拉布布熱潮影響下，一些混亂也隨之出現。（法新社）

另外《富比士》透露，因美國消費者爭相購買拉布布，讓泡泡瑪特執行長兼董事長王寧上個月財富在一日內增加16億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法