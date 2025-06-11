日本房地產資產太誘人！美資管巨頭「這原因」打算買更多

美國資產管理公司「貝恩資本」（Bain Capital）正積極擴大其在日本地產市場的佈局。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在收購Seven & i 控股公司旗下超市業務、並已累積逾50億美元日本不動產資產後，美國資產管理公司「貝恩資本」（Bain Capital）正積極擴大其在日本地產市場的佈局。貝恩資本目前正就約5筆交易進行洽談，這些交易都採用一種針對日本企業持有房地產資產、藉以釋放潛在價值的策略。貝恩資本特殊情境團隊（Special Situations Team）合夥人Man Kinoshita表示，這類資產正成為全球私募基金在日本掀起投資熱潮的一大關鍵。

《彭博》報導，Man Kinoshita指出，許多日本企業持有大量房地產，但這些資產不是管理不善，就是拖累了企業本來的主營業務表現，而有些資產則需要投入大量資本進行整修與改造。貝恩資本的策略，包含直接收購擁有這種誘人優質資產的日本企業，或者購買一些日本企業希望剝離的房地產業務。

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Man Kinoshita表示，貝恩資本願意提供資金與營運上的支援，在這樣的策略中與日本企業合作。該公司在日本採用的是結合私募股權與不動產投資的混合模式。

房地產資產正是貝恩資本在幾個月前，對富士軟體（Fuji Soft）提出收購要約的原因之一。當時貝恩與另一家私募巨頭KKR展開少見的競購，最終由KKR勝出，取得富士軟體的控制權。

貝恩資本也有意投資在日本經營的物流、資料中心，或是醫療保健業務等平台型企業。在融資層面，貝恩資本表示，有興趣提供大型夾層融資或優先股等資本解決方案。

根據Man Kinoshita的說法，目前在日本提供此類資金解決方案的投資者仍屬少數；隨著越來越多企業的資本需求，無法由傳統金融機構滿足，這將會成為一個快速成長的利基市場。

Man Kinoshita說：「市場當前波動加劇，意味著未來會有更多企業需要這類型的資本，而一旦交易規模放大，這個領域將顯得更加獨特且重要。」

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