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Meta擬砸140億美元入股Scale AI 傳札克伯格看上「他」

2025/06/11 11:58

Meta擬砸下140億美元入股Scale AI，強化AI領域發展。（法新社資料照）Meta擬砸下140億美元入股Scale AI，強化AI領域發展。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）對於公司在AI（人工智慧）領域的地位感到失望，目前正計劃砸下140億美元（約新台幣4193.7億元）入股新創公司Scale AI，並邀請Scale AI創辦人汪滔（Alexandr Wang）加入Meta團隊，預計將是這家科技巨頭尋求追趕競爭對手所做出的最大交易之一。

綜合外媒報導，知情人士透露，Meta正在敲定一項向Scale AI投資140億美元（約新台幣4193.7億元）的協議。《彭博》本週稍早報導稱，這筆投資可能超過100億美元（約新台幣2995.5億元）；《The Information》週二（10日）的報導則稱Meta將支付近150億美元（約新台幣4493.2億元）。

2名Meta AI部門前員工指出，作為最知名AI新創公司之一的創辦人汪滔，既了解AI技術的複雜性，也知道如何打造一家不僅僅專注於研究的公司。在Meta最新的AI模型Llama 4發佈表現平淡之後，札克伯格將指望汪滔能夠更好的實現Meta在AI領域的雄心。

Meta並未直接出手收購Scale AI，這似乎與Google、微軟（Microsoft）等公司採取了類似的策略。這兩個科技巨頭透過持有Character.AI、Inflection AI兩家新創的大量股份，進而吸收這些公司在AI領域的傑出人員。

知情人士透露，Meta因為反壟斷訴訟目前正在接受聯邦貿易委員會（FTC）的審判，因此該公司不希望透過收購Scale AI進一步激怒監管機構。

《The Information》報導指出，作為交易的一部份，Meta將持有Scale AI的49％股份，而汪滔將協助領導這家社群巨頭旗下新的AI研究實驗室，他的一些同事也將加入其中。

Scale AI成立於2016年，透過幫助OpenAI、Google和微軟等大型科技公司準備用於訓練尖端AI模型的數據，在生成式AI時代引起了轟動。2名知情人士透露，Meta正是Scale AI最大的客戶之一。

AI是Meta在2025年的首要任務之一，但根據Meta現任和前員工指出，札克伯格對於OpenAI等競爭對手在基礎AI模式到面向消費者的應用方面都佔據領先地位的這一現況感到不安。

知情人士表示，札克伯格很欣賞汪滔，認為他有能力在Meta擔任重要AI領導者。知情人士稱，汪滔是一名「戰時CEO」，這與札克伯格的觀點一致，認為美國面臨來自中國日益激烈的競爭，因此需要科技業的協助。汪滔今年1月接受《CNBC》採訪時表示，美中之間存在著「AI戰爭」，美國需要更強大的運算能力才能參與競爭。

對於札克伯格來說，這也是一個不尋常的舉動，以過去經驗來看，他通常會將自己的支持者安插在高層。知情人士表示，此舉反映出當前情勢的重要性，也顯示出札克伯格相信，像汪滔這樣傑出的外部人士，可能比Meta任何1位現有員工，都更有能力鞏固公司在AI領域的地位。

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