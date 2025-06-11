焦點股》台積電：股價飆達1070元 市值逼近28兆元

台積電股價飆達1070元，市值逼近28兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨公布5月營收雖月減8.3%、但年增39.6%，創單月營收歷史次高與同期新高，加上美股上漲，台積電ADR漲幅2.64%，激勵今股價進一步走高，早盤最高達1070元，飆漲25元，漲幅2.39%，市值達27.74兆元，逼近28兆元，也為明天除息進行暖身秀，是否上演秒填息將受矚目。

台積電昨公布5月營收為3205.16億元，雖月減8.3%、但年增39.6%，創單月營收歷史次高與同期新高。市場預期台積電6月營收將續下滑，但第二季順利達財測目標無虞；今年前5月累計營收達1兆5093億元，年增42.6%，創歷年同期新高。

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受惠客戶對AI需求強勁，台積電4月營收飆高達3495.66億元並創新高，5月受到台幣升值等因素影響，月減8.3%，但仍達達歷史次高水準，4、5月累計營收為6700.82億元，已達先先前財測換算新台幣9360中位數的逾七成。

受惠客戶對5、3奈米續拉貨強勁的動能，台積電先前預估第二季合併營收將介於284億美元至292美元之間，中間值約季增12.75%，優於市場預期，以1美元兌換32.5元新台幣的匯率假設，預估毛利率將介於57%~59%，營業利益率約47%~49%，維持高檔水準。

但因近月以來新台幣急升，超過台積電預估匯率，估計新台幣每升值1%，影響台積電營業利益率下降0.4個百分點。董事長暨總裁魏哲家日前股東會持續看好AI，強調公司「生意很好」，AI對台積電先進製程仍需求強勁，今年全年營收仍維持以美元計約年增24%-26%。

台積電昨股價收1045元、大漲40元，成交量4.46萬張，其中，外資大買2.44萬張、連五買，顯示短期雖有匯率與美國關稅的變數，仍看好台積電技術領先的競爭優勢。

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