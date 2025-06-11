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台塑股東會董座郭文筆處女秀 今年營運會比去年好

2025/06/11 09:31

台塑股東會董座郭文筆處女秀，看今年營運會比去年好、積極布局半導體產業鏈。（記者張慧雯攝）台塑股東會董座郭文筆處女秀，看今年營運會比去年好、積極布局半導體產業鏈。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑（1301）今日舉行股東會，董事長郭文筆首次親自向股東報告營運狀況，他指出，受到中國房地產低迷、內需不振，且石化同業持續擴建，造成產能過剩，削價競爭，致使去年稅前虧損24億元；不過他也說，去年表現不好會持續努力，若排除匯率與關稅等不可控因素，相信今年的業績會比去年好。

針對展望下半年，郭文筆預期，中國持續降準、降息，並提出刺激內需政策，加上第3季為石化產品傳統旺季，需求增加，且因石油輸出國家組織增產，造成原油及原料乙、丙烯價格看跌，有利生產成本降低，因此不看淡下半年的營運展望。

不過，他也說，國際市場仍有美國對等關稅後續發展、美中貿易戰、匯率及海運費變化等不確定因素，因此，台塑提出八大策略提高經營績效與轉型策略。

郭文筆指出，台塑積極朝半導體、綠能環保及醫療保健三個發展趨勢，推動前瞻性產品之技術移轉或合作開發，包含1-己烯、聚烯烴彈性體（POE）、電子級氫氣等17項產品，預計投資285億元，每年可增加營業額230億元。

他也強調，台塑積極參與半導體產業鏈布局。第一，液碱已穩定供應半導體產業，作為廢水處理使用，將利用既有的原料與產品優勢，進一步評估開發電子級的化學品及氣體；第二，台塑勝高公司麥寮新建12吋矽晶圓廠，今年完工投產，可提高先進製程用銷售量，挹注轉投資受益；第三，台塑大金公司電子級氫氟酸，目前在國內半導體市占率超過55%，因應先進製程需求持續成長，已規劃在大發廠擴建新產能；第四，台塑德山公司電子級異丙醇，廣泛使用在半導體的先進製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收工程，並規劃擴建新產能，以滿足半導體先進製程需求。

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