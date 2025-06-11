捷星亞洲7月底熄燈！新加坡總部裁撒逾500人（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕捷星亞洲（Jetstar Asia）7月31日熄燈！澳洲航空週三表示，在面臨供應商成本上升、機場費用上漲和低成本航空公司之間競爭加劇的困境，將於7月底，關閉總部位於新加坡的廉價航空公司捷星亞洲航空，將有逾500名的員工面臨裁員。

綜合外媒報導，澳洲航空指出，決定關閉捷星亞洲前，捷星亞洲本財年的息稅前虧損預計達3500萬澳元（約新台幣6.8億元），捷星亞洲關閉後，將釋放5億澳元（約新台幣97.15億元）的資本，用於投資其機隊更新計劃。

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澳洲航空表示，13架捷星亞洲空客A320飛機將逐步改道至澳大利亞和紐西蘭。

捷星亞洲受到供應商成本上升、機場高額費用和該地區競爭加劇的負面影響，從根本上挑戰了其提供與集團表現較好的核心市場相媲美的回報的能力。

集團執行長哈德遜（Vanessa Hudson）表示，公司已經看到一些供應商成本上漲了200%，從而對其成本基礎產生了重大變化。

哈德遜進一步指出，捷星亞洲結束營業，只影響所經營的16個亞洲航線。捷星航空在澳洲和紐西蘭的境內和國際運作不受影響，並繼續飛往熱門景點如新加坡、泰國、印尼、越南、日本和韓國等。捷星日本（Jetstar Japan）也將照常營運。

而捷星亞洲星期三（6月11日）發文告說，旗下500多名員工將在公司關閉期間獲得支持，包括裁員補償方案、就業與就業能力支持。在可行情況下，他們或能優先加入澳洲昆達士航空集團（Qantas Group），以及新加坡其他航空公司和航空業合作夥伴。

新加坡勞商工友聯合會（簡稱SMMWU）也說，工會已獲得通知，並與公司展開協商，確保受影響員工得到妥善對待，以及公平合理的賠償。

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