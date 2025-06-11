槓上加州！川普政府擬停止向加州提供教育經費

加州州長紐森（左）、美國總統川普（右）。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）週二（10）表示，川普政府正在考慮停止向加州學校提供教育經費，指控該州針對跨性別運動員的政策違反了聯邦法律。

麥馬洪在《彭博》主辦的一場活動上表示，政府發現加州公然拒絕遵守《第九修正案》規範，所以這是華府對加州所採取的措施和其他選擇之一，麥馬洪認為，政府應該讓他們意識到這是他們所面臨的風險。

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《政客》（Politico）率先報導了這一消息，報導指出，針對加州允許跨性別運動員加入其性別認同相符的隊伍參賽，政府正考慮削減教育經費。政府認為，此舉違反了禁止性別歧視的聯邦規定。

加州官員則為政策辯護，強調相關措施符合該州法規。

麥馬洪表示，政府並未直接針對個別學校，不會刻意瞄準目標。目前正在調查違規行為，當看到這種情況時，則要確保這些問題正在被解決。因為如果不在違規發生時就處理，那麼就等於是默許違規行為繼續發生。

據報，加州公立學校每年從美國教育部獲得近80億美元（約新台幣2396.8億元）的撥款，用於支持低收入學生和身心障礙學生的計劃。加州大學（University of California）和加州州立大學（California State University）是美國最大的2所公立大學系統，都從聯邦政府獲得數十億美元的撥款。

這兩所大學都正面臨財政壓力，加州大學和加州州立大學今年分別面臨3％的預算削減，這代表每所學校都將損失數億美元。

加州與川普政府之間長期存在的緊張關係近日進一步加深，川普日前繞過加州民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）出動國民兵和海軍陸戰隊，以應對移民的抗議活動。

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