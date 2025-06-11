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中國遊客重返歐洲卻「變摳了」！每日預算只剩「這金額」

2025/06/11 12:34

今年夏天美國遊客赴歐度假可能會出現減少，雖然中國遊客將補上這個空缺，但中客的消費能力恐不如以往。圖為西班牙巴塞隆納。（法新社）今年夏天美國遊客赴歐度假可能會出現減少，雖然中國遊客將補上這個空缺，但中客的消費能力恐不如以往。圖為西班牙巴塞隆納。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據歐洲旅遊委員會（ETC）的調查，發現今年夏天美國人對前往歐洲旅遊的意願降低，反觀中國人則是對前往歐洲度假更興致勃勃，可望這項空缺，但調查也發現，中客不再像以往那樣大手筆消費，變得「更摳」了，有超過一半的中客（54%）計畫將日均預算控制在100至200歐元（約3465至6930元新台幣）之間，比例高於整體旅客的40%。

《彭博》報導，調查顯示，多達 72% 的中國受訪者表示計劃在今夏前往歐洲旅遊，這比2024 年增加了 10%，創下武漢肺炎疫（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來中國旅客對歐洲旅遊的最高需求。

反觀僅有 33% 的美國受訪者計劃在今夏造訪歐洲，這比去年下降了約 7%。背後主要原因是資金問題，有 54% 的受訪者指出高昂的旅費是主要障礙。

這對於歐洲各地飯店業者、餐廳及商家而言，無疑是一大振奮，它們高度仰賴外國觀光客的消費，而在2020年中國出境旅遊幾近停擺之前，中國旅客曾是歐洲最具價值的消費群體之一，僅次於美國。

根據聯合國旅遊組織 （UN Tourism）的數據，2024 年中國旅客的海外消費總額達到 2510 億美元（約7.57兆元新台幣），已超越疫情前的水準，不過直到最近，中客大部分支出都還是花在了亞洲區域內的旅行上。

不過，ETC 的調查也揭露了一項關鍵轉變：中國旅客不再像以往那樣大手筆消費。因為中國遊客過去以熱愛購買奢侈品著稱。如今，只有 29% 的中國受訪者表示預計每日消費超過 200 歐元，比去年驟降 44%。同時大多數中國旅客（54%）計畫將日均預算控制在 100 至 200 歐元之間。

雖然仍有至少53%的中國受訪者表示，他們預計會在歐洲行程中安排購物環節，商務旅客的預算更為慷慨，有36%預計每天的花費將超過200歐元。

整體而言，中國遊客的預算比全球大多數遊客更為緊縮。ETC 此次針對來自澳洲、巴西、加拿大、中國、日本、韓國與美國的 7100 名長程旅客進行調查，顯示今夏將赴歐的旅客中，只有11%計畫縮減預算。相比之下，所有旅客中預計每日花費 100 至 200 歐元的比例為 40%，低於中國旅客的54%。

不過 ETC 執行長桑坦德（Eduardo Santander）仍對中國市場表示樂觀：「儘管中國旅客的復甦速度慢於其他長程市場，但整體動能正在明顯增強。」他強調，重建與中國旅客的業務關係仍是許多歐洲目的地的首要任務。

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