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美中貿易談判進入第2天！國際油價維持在近7週高點

2025/06/11 08:52

國際油價週二（10日）小跌，但維持在近7週高點附近。（路透）國際油價週二（10日）小跌，但維持在近7週高點附近。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（10日）維持在近7週高點附近，市場持續關注美中貿易談判的進展，以尋求未來走勢的方向。分析師指出，全球2大經濟體之間的貿易協議若順利達成，可能提振全球經濟成長，進而推升原油需求並支撐油價。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌31美分，或0.5%，收於每桶64.98美元。

布蘭特原油期貨下跌17美分，或0.3%，收於每桶66.87美元。

週一，布蘭特原油收盤創下自4月22日以來新高，紐約期油則創下自4月3日以來新高。

美中貿易談判週二已進入第2天，並持續至倫敦當地晚間，雙方正力圖在彼此出口管制的僵局中取得突破，這些出口管制問題有可能破壞到雙方間微妙的關稅休戰協議。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，與中方官員的談判進展順利，他希望能於週二晚間達成協議，但也可能延續至週三。

與此同時，世界銀行將其對2025年全球經濟成長的預測下修0.4個百分點至2.3%，並指出更高的關稅與不確定性加劇，對幾乎所有經濟體構成「重大阻力」。

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