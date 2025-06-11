通用汽車宣布 將投資美國工廠40億美元以提高產量

通用汽車週二宣布，將向美國三家工廠投資40億美元，以提高其燃油和電動車的產量。（路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕通用汽車週二宣布，將向美國三家工廠投資40億美元（約1196億台幣），以提高其燃油和電動車的產量。這三家工廠分別是位於密西根州奧里昂鎮的奧里昂裝配廠，位於堪薩斯州堪薩斯城的費爾法克斯裝配廠，和位於田納西州斯普林希爾的斯普林希爾裝配廠。

根據《CNN》報導，通用汽車執行長博拉（Mary Barra）表示「公司的聲明表明了我們持續致力於在美國生產汽車並支持美國就業的承諾。」

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通用汽車發言人凱利（Kevin Kelly）指出，週二宣布的投資是該公司與全美汽車工人聯合會（UAW）2023年協議中承諾的額外投資的補充。通用汽車與UAW在2023年簽訂合約，承諾對奧里昂和費爾法克斯裝配廠進行額外投資。該合約中並未提及斯普林希爾裝配廠。

通用汽車的聲明，未表明公司將任何生產從其海外汽車工廠轉移到美國，儘管目前在墨西哥生產的汽油版Blazer將在斯普林希爾裝配廠生產。

通用汽車執行長博拉表示「公司的聲明表明了我們持續致力於在美國生產汽車並支持美國就業的承諾。」（美聯社）

根據標普全球移動旅行（S&P Global Mobility）的數據，2024年通用汽車在加拿大和墨西哥的汽車產量接近100萬輛，而其在美國工廠的產量為170萬輛。這些在墨西哥和加拿大生產的汽車，大部分運往通用汽車在美國的經銷店。

通用汽車的計劃，反映了製造商紛紛在美國投資以規避川普關稅，或至少發布一些引人注目的聲明，以爭取暫時的緩刑。

博拉先前曾向《CNN》透露，對汽車以及進口汽車零件徵收25%關稅，將使公司在2025年損失40億至50億美元（約1495億台幣）。

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