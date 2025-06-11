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川普的勝利！美上訴法院裁定上訴期間關稅繼續有效

2025/06/11 09:06

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社資料照）美國總統川普（Donald Trump）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯邦上訴法院週二（10日）裁定，美國總統川普（Donald Trump）可以繼續執行大規模關稅措施，使得川普在其標誌性的經濟政策上取得勝利。同時，上訴法院也正審查下級法院先前的裁決，該判決阻止了川普關稅的執行，理由是總統實施這些措施超越了其職權。

綜合外媒報導，聯邦巡迴上訴週二發佈的命令，延長了先前給予美國政府的暫緩期，因為美政府正在對下級法院上（5）月阻止加徵關稅的裁決提出質疑。上訴法院的這項裁決代表，川普目前可能繼續對來自多數美國貿易夥伴的進口產品實施「解放日」關稅，以及對加拿大、中國和墨西哥徵收的單獨關稅。

不過，上訴法院尚未裁定這些關稅是否符合川普援引的緊急經濟權力法案，但允許政府在上訴期間繼續徵收這些關稅。這些關稅被川普當作與美國貿易夥伴談判的籌碼，反反覆覆的關稅震驚了全球市場，並給試圖管理供應鏈、生產、人員配置和價格的各個大大小小的企業帶來一記重擊。

這項裁決對於其他根據更傳統的法律權利徵收的其他關稅沒有影響，例如對鋼鐵和鋁進口徵收的關稅。

美國國際貿易法院的3名法官於5月28日裁定，美國憲法賦予國會而非總統徵收稅款和關稅的權力，總統援引《國際緊急經濟權力法》超出他的權限，該法案旨在應對國家緊急狀態期間的「異常和特殊威脅」。川普政府隨後提出上訴，聯邦巡迴法院隔（29）日暫停下級法院的裁決。

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