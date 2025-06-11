別碰美股？新債王岡拉克祭嚴厲警告：美元貶勢才剛開始

有「新債王」之稱的雙線資本創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）看衰美股和美元，他週二（10日）在一場投資人網路研討會中表示，由於美元長期處於下行趨勢，國際股市將持續優於美國股市表現。建議投資人可以選擇幾個新興市場國家去投資，而他的首選則是印度。

《CNBC》報導，2025年以來，由於美國總統川普採取激進貿易政策，市場對美國資產的信心受挫，並引發對美元在全球貿易中主導地位的重新評估，導致美元走弱。ICE美元指數今年迄今已下跌約8%。

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截至2024年底，岡拉克所管理的資產規模約為950億美元。而岡拉克在會議上表示，他現在的策略是不持有美國股票，而是投資世界其他地區的股票。「這確實有效。」

岡拉克指出，美元目前正處於他認為的「長期貶值」開端。他更進一步表示，若美元兌其他貨幣貶值，加上國際股市表現優於美股，那麼以美元計價的投資人若購入海外股票，將有機會享受「雙贏」局面。

岡拉克認為，投資幾個新興市場國家是完全明智的選擇，而他目前仍傾向選擇印度作為長期持有標的，但某些東南亞國家，甚至墨西哥與拉丁美洲，也都是不錯的選擇。

岡拉克表示，外國投資人目前在投入美國市場時，可能因地緣政治緊張局勢而有所保留，這也可能進一步為國際市場帶來利多。「如果這種資金流向正在反轉，那麼將有大量的拋售可能發生。這正是我主張持有非美國股票的原因之一。」

岡拉克近來持續對美國市場與經濟抱持負面看法，認為多項經濟衰退指標已開始「亮起紅燈」。他並預測，即便當前通膨「相當低」，聯準會在下週的政策會議上仍將維持利率不變。

岡拉克預估2025年底的通膨率將落在約3%左右，但他也坦言，由於川普的關稅政策缺乏明確性，要預測未來物價壓力的難度相當高。

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