晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

69歲CEO賣掉公司 19名員工每人拿到破3000萬元分紅

2025/06/11 09:22

美國炸雞連鎖品牌「Dave’s Hot Chicken」執行長菲爾普斯在賣掉公司多數股權後，慷慨分紅給員工。圖為Dave’s Hot Chicken的一家門市。（彭博）美國炸雞連鎖品牌「Dave’s Hot Chicken」執行長菲爾普斯在賣掉公司多數股權後，慷慨分紅給員工。圖為Dave’s Hot Chicken的一家門市。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國炸雞連鎖品牌「Dave’s Hot Chicken」在近日完成一筆重大交易，私募股權公司Roark Capital已收購該公司多數股權，交易總額接近10億美元（約302億元新台幣），現年69歲的Dave’s執行長菲爾普斯（Bill Phelps）透露，藉由這筆交易案，在過去2週內，Dave’s 有 19 位員工成為身價100萬美元（約3021萬元新台幣）的「百萬富翁」，而讓這麼多員工變成百萬富翁，是他刻意的安排。

《CNBC》報導，菲爾普斯透露：「我身邊有一些投資人對我說，『你分出去太多錢了，這樣不對，』」、「他們站在投資人的角度是完全正確的，維護其他投資者的利益。但我對創立這個事業的人也有負責的義務，我堅守對所有利益相關者的承諾。」

Dave’s 的總裁兼營運長比蒂克斯（Jim Bitticks）告訴《Nation’s Restaurant News》的說法，作為這筆交易的一部分，所有 Dave’s 的總公司員工、店長與副店長等，都獲得了一筆大約相當於其年薪的獎金。

Dave’s起源於 2017 年，當時3位從小一起長大的朋友湊了 900 美元（約2.71萬元新台幣），在洛杉磯的一個停車場擺攤賣炸雞。

菲爾普斯則是連鎖加盟事業的老將，1994 年創辦了連鎖快餐店「Wetzel’s Pretzels」，他同時擔任披薩連鎖餐廳「Blaze Pizza」的董事會成員至2020年。而在2019年時，一個菲爾普斯所屬的投資人團體入股了Dave’s，並計劃推動品牌加盟連鎖化，費爾普斯也隨之成為 Dave’s 的執行長。

Dave’s 共同創辦人奧加尼西揚（Arman Oganesyan）透露，在創業初期，許多投資人爭相想投資這家公司，但菲爾普斯和他的投資團隊脫穎而出，是因為他們願意給創辦人團隊應有的肯定。

奧加尼西揚說：「很多人一來就是那種態度，像是：『你們只是走運，你們根本不知道接下來該怎麼做，』」而菲爾普斯和他的投資夥伴們，似乎明白這一切不只是靠運氣。

如今近6年過去了，菲爾普斯說，這種「給予應得肯定」的態度，仍是他領導風格的核心。他表示，作為公司營運的領導者，他不會事事干預，因為他相信員工會把工作做好。也正因如此，他「給予他們豐厚的報酬」。

菲爾普斯笑著說：「有位投資人曾經告訴我，我根本不了解管理層的薪資水準該是怎樣」、「他說得沒錯，因為我不把他們當作管理層，而是看成與我一起走這段旅程的夥伴，所以我也用對待夥伴的方式來報酬他們。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財