69歲CEO賣掉公司 19名員工每人拿到破3000萬元分紅

美國炸雞連鎖品牌「Dave’s Hot Chicken」執行長菲爾普斯在賣掉公司多數股權後，慷慨分紅給員工。圖為Dave’s Hot Chicken的一家門市。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國炸雞連鎖品牌「Dave’s Hot Chicken」在近日完成一筆重大交易，私募股權公司Roark Capital已收購該公司多數股權，交易總額接近10億美元（約302億元新台幣），現年69歲的Dave’s執行長菲爾普斯（Bill Phelps）透露，藉由這筆交易案，在過去2週內，Dave’s 有 19 位員工成為身價100萬美元（約3021萬元新台幣）的「百萬富翁」，而讓這麼多員工變成百萬富翁，是他刻意的安排。

《CNBC》報導，菲爾普斯透露：「我身邊有一些投資人對我說，『你分出去太多錢了，這樣不對，』」、「他們站在投資人的角度是完全正確的，維護其他投資者的利益。但我對創立這個事業的人也有負責的義務，我堅守對所有利益相關者的承諾。」

請繼續往下閱讀...

Dave’s 的總裁兼營運長比蒂克斯（Jim Bitticks）告訴《Nation’s Restaurant News》的說法，作為這筆交易的一部分，所有 Dave’s 的總公司員工、店長與副店長等，都獲得了一筆大約相當於其年薪的獎金。

Dave’s起源於 2017 年，當時3位從小一起長大的朋友湊了 900 美元（約2.71萬元新台幣），在洛杉磯的一個停車場擺攤賣炸雞。

菲爾普斯則是連鎖加盟事業的老將，1994 年創辦了連鎖快餐店「Wetzel’s Pretzels」，他同時擔任披薩連鎖餐廳「Blaze Pizza」的董事會成員至2020年。而在2019年時，一個菲爾普斯所屬的投資人團體入股了Dave’s，並計劃推動品牌加盟連鎖化，費爾普斯也隨之成為 Dave’s 的執行長。

Dave’s 共同創辦人奧加尼西揚（Arman Oganesyan）透露，在創業初期，許多投資人爭相想投資這家公司，但菲爾普斯和他的投資團隊脫穎而出，是因為他們願意給創辦人團隊應有的肯定。

奧加尼西揚說：「很多人一來就是那種態度，像是：『你們只是走運，你們根本不知道接下來該怎麼做，』」而菲爾普斯和他的投資夥伴們，似乎明白這一切不只是靠運氣。

如今近6年過去了，菲爾普斯說，這種「給予應得肯定」的態度，仍是他領導風格的核心。他表示，作為公司營運的領導者，他不會事事干預，因為他相信員工會把工作做好。也正因如此，他「給予他們豐厚的報酬」。

菲爾普斯笑著說：「有位投資人曾經告訴我，我根本不了解管理層的薪資水準該是怎樣」、「他說得沒錯，因為我不把他們當作管理層，而是看成與我一起走這段旅程的夥伴，所以我也用對待夥伴的方式來報酬他們。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法