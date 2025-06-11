敵人變盟友！OpenAI爆與Google雲端達成合作 o3降價80％

敵人變盟友！OpenAI爆與Google雲端達成合作（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟不再是OpenAI獨家雲端服務供應商，媒體報導，OpenAI與Google在經數月討論，已於5月敲定合作協議，Google雲端將OpenAI訓練和運行模型提供算力，這項合作凸顯了AI產業的一個殘酷事實，龐大的運算需求正在重塑競爭格局。

華爾街見聞報導，OpenAI不僅積極脫對大金主微軟的依賴，同時也大打價格戰，美東時間週二（10日），OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群媒體宣佈，OpenAI旗下推理模型o3降價80%，期待看到人們對此的反應，相信人們也會對o3 Pro的性能和定價感到滿意。

請繼續往下閱讀...

這次大降價無疑是OpenAI在DeepSeek異軍突起後，進一步推動大模型價格戰的新舉措。

今年1月DeepSeek發布震撼全球的超高性價比開源模型，提出ChatGPT免費用戶可以透過在訊息編輯器中選擇「推理（Reason）」或重新產生回應來試用o3-mini模型。

據媒體報道，OpenAI與Google在經過數月的協商，於今年5月正式敲定合作，此合作對OpenAI而言，是擺脫對微軟過度依賴的最新舉措，對Google而言，這是旗下雲端服務業務的重大勝利，儘管這也意味著為自家AI業務的1位勁敵提供彈藥。

媒體引述消息人士稱，Google雲端將為OpenAI提供新的算力，用於訓練和運行AI模型。而眾所周知，OpenAI的ChatGPT問世對Google的龍頭業務搜尋構成了多年來最嚴重的威脅。

這項合作凸顯了AI產業的一個殘酷事實，龐大的運算需求正在重塑競爭格局。本週一，OpenAI發言人透露，OpenAI的年度經常性收入（ARR）達到了100億美元（約新台幣2990億元），較去年同期的55億美元（約新台幣1644.5億）成長將近翻倍。但快速增長的背後是對算力永不滿足的渴望。

今年1月21日，微軟宣佈，不再擔任OpenAI的獨家雲端服務供應商，但保留了「優先購買權」，在微軟1月21日官宣不再擔任OpenAI的獨家雲端服務供應商之前，微軟的Azure雲端服務一直是OpenAI的獨家資料中心基礎設施供應方，Google與OpenAI此前就是因為OpenAI與微軟的鎖定協議而無法達成合作。目前，微軟和OpenAI正在就微軟數十億美元投資協議的條款進行重新談判，包括微軟未來在OpenAI中的股權份額。

OpenAI的多元化策略還包括與軟銀和甲骨文合作的5000億美元（約新台幣14.95兆）「星際之門」（Stargate）基礎設施項目，以及與CoreWeave價值數十億美元的算力協議。

OpenAI預計，到2030年，星際之門資料中心專案將支援其運行和開發AI模型所需的四分之三算力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法