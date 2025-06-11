2025全球GDP成長下調至2.3％！世銀警告：本10年面臨1960年代來最差的10年表現

世銀將2025全球GDP成長下調至2.3%！（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受貿易衝突和政策不確定性影響，世界銀行週二（10日）將2025年全球GDP成長預測從2.7%下調至2.3%，並警告2020年代可能成為自1960年代以來最疲軟的10年。

外媒報導，世銀週二將2025年全球經濟成長預期從今年1月預測的2.7%下調至2.3%，這意味著過去17年來，該成長速度僅優於2009年全球金融危機和2020年新冠疫情引發的經濟衰退期間。

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世銀警告稱，由於貿易緊張局勢和政策不確定性，本世紀20年代前7年的全球年均經濟成長率預計僅2.5%，為1960年代以來最慢的十年平均成長水準。

世界銀行在最新發布的《全球經濟展望》報告中，下調了近70%的國家的成長預期，預計今年將有近60%的發展中經濟體面臨經濟放緩，比1月的預測下調了0.3個百分點。

低收入國家的成長率預期為5.3%，也比先前的預測下調了0.4個百分點，而美國今年預計經濟僅成長1.4%，比原預測下調了0.9個百分點，至於歐元區與日本的成長經濟成長率預期均為0.7%，分別下調了0.3和0.5個百分點。

世銀在報告中警告，如果貿易限制升級或政策不確定性持續存在，經濟成長可能會放緩，並可能導致金融壓力加劇。

其他風險還包括，主要經濟體成長放緩的外溢效應、衝突加劇、以及極端天氣事件。

世銀首席經濟學家Indermit Gill在報告指出，當前世界經濟再次陷入動盪，如果不迅速改變方向，民眾生活水平可能會受到深重損害。他指，在國際間的不和，尤其是在貿易方面，動搖了二戰後幫助全球減少極端貧困、擴大繁榮的許多政策共識。

不過，世銀也指出，如果貿易緊張局勢緩解，且各國政府控制債務、專注於創造就業，全球經濟前景將會改善。

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