「黃金套利」大進補 ! 華爾街12家大行狂賺5億美元

川普關稅恐慌爆發，黃金套利交易讓華爾街12家銀行在今年第一季大賺5億美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當全球貿易摩擦因關稅威脅升溫之際，華爾街的貴金屬交易員卻賺的盆滿缽滿。《彭博》報導，「跨大西洋黃金套利」讓華爾街12家大行在今年第1季大賺5億美元（約新台幣149.4億元），這是十年來第二高的數字，也是過去10年平均季度收益的2倍。

據報導，這場黃金套利狂潮，主要源自於美國市場的「價格溢價」。今年初，市場擔憂美國可能對黃金、白銀加徵關稅，導致紐約商品交易所 （Comex） 貴金屬期貨價格顯著高於倫敦、瑞士等國際交易中心的價格。

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這些華爾街交易員抓住「價差」，將大量黃金、白銀從歐洲、亞洲運往美國期貨倉庫交割，賺取「關稅生效前的最後差價」。

根據市場情報公司 Crisil Coalition Greenwich數據顯示，這華爾街12 家銀行貴金屬收入排名，以摩根士丹利的67噸黃金交付量為第1名，以目前市價計算，這批黃金價值約70億美元（約新台幣2092億元）。

據了解，摩根大通透過交割2月期貨合約，單季交付黃金超40億美元（約新台幣1195億元），其中一筆交割規模更創下交易所史上最大單日紀錄之一，而這項交易在4月停止。

《彭博》指出，摩根大通是跨洋套利潮的老手，一直以來從大西洋彼岸的貴金屬價格波動中獲利，在2020年新冠疫情期間，因全球商業航班停飛導致物流中斷，部分銀行透過包機將黃金運至紐約交割，賺得高額利潤，摩根大通金屬部門在當年創下10億美元（約新台幣298.9億元）年營收紀錄。

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