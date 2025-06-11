晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「黃金套利」大進補 ! 華爾街12家大行狂賺5億美元

2025/06/11 10:54

川普關稅恐慌爆發，黃金套利交易讓華爾街12家銀行在今年第一季大賺5億美元。（彭博）川普關稅恐慌爆發，黃金套利交易讓華爾街12家銀行在今年第一季大賺5億美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當全球貿易摩擦因關稅威脅升溫之際，華爾街的貴金屬交易員卻賺的盆滿缽滿。《彭博》報導，「跨大西洋黃金套利」讓華爾街12家大行在今年第1季大賺5億美元（約新台幣149.4億元），這是十年來第二高的數字，也是過去10年平均季度收益的2倍。

據報導，這場黃金套利狂潮，主要源自於美國市場的「價格溢價」。今年初，市場擔憂美國可能對黃金、白銀加徵關稅，導致紐約商品交易所 （Comex） 貴金屬期貨價格顯著高於倫敦、瑞士等國際交易中心的價格。

這些華爾街交易員抓住「價差」，將大量黃金、白銀從歐洲、亞洲運往美國期貨倉庫交割，賺取「關稅生效前的最後差價」。

根據市場情報公司 Crisil Coalition Greenwich數據顯示，這華爾街12 家銀行貴金屬收入排名，以摩根士丹利的67噸黃金交付量為第1名，以目前市價計算，這批黃金價值約70億美元（約新台幣2092億元）。

據了解，摩根大通透過交割2月期貨合約，單季交付黃金超40億美元（約新台幣1195億元），其中一筆交割規模更創下交易所史上最大單日紀錄之一，而這項交易在4月停止。

《彭博》指出，摩根大通是跨洋套利潮的老手，一直以來從大西洋彼岸的貴金屬價格波動中獲利，在2020年新冠疫情期間，因全球商業航班停飛導致物流中斷，部分銀行透過包機將黃金運至紐約交割，賺得高額利潤，摩根大通金屬部門在當年創下10億美元（約新台幣298.9億元）年營收紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財