微軟Copilot迎接重量級大客戶！單筆交易涉及百萬帳號（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟主力AI產品Copilot即將迎來重量級大客戶，媒體報道，微軟首席商務官（Judson Althoff）阿爾托夫最近在一次內部會議中告訴員工，1家擁有超過100萬個Microsoft 365許可證的大客戶，即將為其員工增購Copilot服務。

華爾街見聞報導，目前尚不清楚這項交易的洽談進度，也不確定交易最終是否會落地，或具體條款是否會有所變動，同時，該客戶將如何為Copilot付費也可能仍在調整中。

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微軟一般以「以使用者數量按月收費」的方式銷售軟體許可證，但這次也可能採用一種新興趨勢，即基於使用量的計費模式。

以目前Copilot每位用戶每月30美元（約新台幣897元）的定價來計算，如果該客戶為100萬名員工開通服務，將可能為微軟帶來每年約3.6億美元（約新台幣107.64億元）的收入。不過，考慮到訂單體量龐大，即便微軟依舊採用「按人頭」收費，這樣的客戶也不太可能支付全額定價。

儘管如此，分析稱1次新增100萬名Copilot用戶，對微軟來說仍是一項重大勝利，有助於推動AI工具的廣泛應用。微軟在這些新產品上的投入巨大，但目前仍在探索如何最有效地實現商業回報。一些客戶、競爭對手，甚至微軟內部人員對Copilot的能力和不斷變化的商業模式仍持懷疑態度。

根據微軟公司內部近期一場展示會的幻燈片顯示，該公司已經制定了一項新計劃，將對其繁多的AI產品進行精簡整合，以簡化向客戶的銷售方式。

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