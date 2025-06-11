不想忍了 ! 歐盟27國對中國「合板」徵 62.4％臨時反傾銷稅

歐盟27國對中國硬木合板課重稅、高達62.4%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前有27個成員國的歐盟（European Union；EU）昨（10日）宣布，將對從中國進口的合板徵收高達62.4% 的臨時反傾銷稅。《金融時報》指出，歐盟此舉是為了因應在過去3年，中國硬木合板的進口激增，對歐盟境內生產商造成損害。

據報導，歐盟該行業組織長期以來一直抱怨，中國出口商可以通過對產品進行細微改動或經由第三國運輸來逃避關稅，而布魯塞爾的反應過於遲緩。

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根據歐盟委員會表示，過去3年中國合板進口激增的主因，與俄烏戰爭後的市場重組有關。執委會數據顯示，歐盟境內合板產業的銷售、生產和獲利在2021年至2023年間全面下滑，中國產品在2023年已占歐盟合板市場近3分之1、銷售額達3.27億歐元（約新台幣111.7億元）。

因此，在2024年10月，一個代表歐盟合板生產商的產業聯盟「綠木集團」對中國競爭對手提起訴訟，指控中國出口商為應對徵稅掩蓋硬木產品後，歐盟採取了一項不同尋常的措施，對不屬於關稅範圍的軟木膠合板的進口進行監控。

該聯盟向歐盟委員會提出申訴，指控這些中國廠商涉嫌做法包括在硬木膠合板飾面單板上覆蓋非常薄的軟木單板外層。這種做法使產品被歸類為無需註冊的海關編碼，且不會改變其基本特性。

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