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市場關注美中貿易談判進展！道瓊漲105點、台積電ADR勁揚2.64％

2025/06/11 05:51

週二美股上漲。（美聯社）週二美股上漲。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中官員在倫敦的談判持續第二天，美國商務部長盧特尼克表示，希望談判能在週二晚間結束，如有必要會延續到週三。盧特尼克也稱，他認為談判進展非常順利，美國股市週二上漲，道瓊工業指數上漲105.11點，漲幅0.25%，標普500指數上漲0.55%，那斯達克上漲0.63%，標普及那指均連3紅。費城半導體指數勁揚2.06%，台積電ADR漲幅達2.64%，收在212.46美元。

綜合外媒報導，美國股市最近幾週大幅上漲，從美國總統川普4月2日「解放日」引發的低迷中復甦。由於投資人押注美中可能達成貿易協議，降低川普的高貿易壁壘，標普500指數已逼近2月的歷史高點。投資人也正在關注週三的美國消費者物價數據，以尋找聯準會利率走勢的線索。

大形成長股週二漲跌互現，特斯拉上漲5.67%，輝達上漲0.93%，蘋果上漲0.61%，微軟下滑0.4%。據路透報導，OpenAI計劃增加Alphabet的Google雲端服務，Alphabet股價上漲1.4%。

道瓊工業指數上漲105.11點或0.25%，收42866.87點。

那斯達克指數上漲123.75點或0.63%，收19714.99點。

S&P 500指數上漲32.93點或0.55%，收6038.81點。

費城半導體指數上漲105.84點或2.06%，收5242.50點。

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