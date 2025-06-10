台新銀行前5月獲利82.5億 創史上同期新高

台新銀行今年前5月獲利82.5億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金5月自結稅後純益5.6億元，累計前5月的稅後純益為65.6億元，較去年同期出現衰退；不過，若檢視主要子公司台新銀行，累積前5月稅後純益為82.5億元，年增15.9%，續創歷年同期新高。

台新金5月自結稅後純益5.6億元，年減率60%，累積前5月稅後純益65.6億元，年衰退19.1%，累計每股稅後純益（EPS）0.44元。

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台新銀行5月稅後淨利為14.6億元，累積前5月稅後淨利為82.5億元，較去年同期成長16%；台新表示，核心業務獲利動能持續穩健，資產品質維持穩健，截至5月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為927.52%。

至於台新證券部分，5月單月稅後淨利2.4億元，與上月同期獲利增加，主要原因證券市場指數上升及公司操作績效提升，致營業證券評價利益及處分利益增加；累計前5月稅後淨利4.4億元，較去年同期減少，主要是本期證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。

台新人壽5月稅後淨損8.9億元，累計稅後淨損9.4億元，主係因台幣升值致兌換損失增加，及業績成長致初年損增加影響。

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