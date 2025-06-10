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金融整併不支持敵意併購 要秉持「三心兩意」

2025/06/10 22:20

銀行局長童政彰表示，金管會將修訂「金控公司投資管理辦法」，且不支持敵意併購。（記者王孟倫攝）銀行局長童政彰表示，金管會將修訂「金控公司投資管理辦法」，且不支持敵意併購。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會銀行局局長童政彰今天宣布，考量到金融機構之穩定經營，將修訂「金融控股公司投資管理辦法」，共有八大修正重點，包括公開收購應以現金為對價，其中，金管會強調，不支持「敵意併購」，新規範預計今年第三季上路。

童政彰表示，為強化金控投資行為的規範措施，建立符合金融併購實務之法制環境，同時維護市場穩定性，研議修正本辦法部分條文。

對此，童政彰說，未來金融機構要秉持「三心二意」，所謂「三心」是讓主管機關對於金融機構整併有信心、讓社會大眾可以放心、對員工權益必須具有同理心；至於「二意」是指併購過程要拿出最大的「誠意」與「善意」。

銀行局更直接畫出紅線，想要尋求金融合併，必須取得對方同意書，即使是公開收購也要取得合意；由於金管會支持的是合意併購，這也等於讓「敵意併購」走入歷史。

金管會說明，這次修正共有八大重點，包括公開收購應以現金為對價，為避免公開收購價格不確定，進而干擾股價侵害股東權益，被投資事業屬公開發行公司者，對其首次投資，應以「現金」為對價。

其次，考量金融機構間之整併涉及之層面廣泛，對金融市場影響重大，為確保金融市場秩序與穩定，降低整併過程中之不確定性，避免影響整併雙方經營穩定而影響客戶與員工權益，首次投資金控公司及銀行、保險公司、證券商之投資比率，從原本10%修正放寬到25％。

再者，為避免擾動金融市場穩定，金控公司應該拿到被投資事業董事會不反對之決議，或出具可完成取得過半股權或董事會席次之證明文件。

首次投資應先請獨立專家提供意見，並提報審計委員會：為保障股東權益，並藉助獨立專家之專業意見及判斷，金控公司規劃首次投資案，於提報董事會決議前，應先提報審計委員會進行審議，審計委員會並應委請外部獨立專家提供意見。

此外，為明確重大訊息揭露之時點，以降低對市場之影響，金管會表示，金控公司以公開收購方式進行投資者，相關收購條件在未經本會同意確定前，不得對外揭露。金控公司申請投資前，應有充分完善之投資計畫，一年內，不得申請投資同一被投資事業。

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