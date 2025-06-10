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星展銀行自創AI超級助理 協助篩選求職履歷、引導員工職涯發展

2025/06/10 20:11

星展銀行（台灣）人力資源處處長朱麗文。（記者吳欣恬攝）星展銀行（台灣）人力資源處處長朱麗文。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕 生成式AI掀起企業數位轉型新革命，星展銀行（台灣）搶先布局，推出3大AI工具，包括24小時自動化招募聊天機器人系統「JIM」、引導式職涯發展平台「iGrow」，以及由星展自主研發、專屬員工的超級助理「DBS-GPT」，透過AI應用全面升級工作型態。

星展銀行（台灣）人力資源處處長朱麗文表示，星展積極導入多款智能工具，不僅有效提升工作效率，更能專注於高價值工作。她指出，24小時自動化招募聊天機器人系統「JIM」可協助人資篩選履歷，減少工時達80%，招募精準度提升3成，有效加速聘用流程、精準掌握所需人才。

新進員工入職後，引導式職涯發展平台「iGrow」即可依照個人經歷，設計專屬教育訓練計畫，並提供超過1萬門線上課程，讓員工彈性規劃、強化職涯各階段學習發展所需技能。

朱麗文說，同樣理念也具體落實在星展對人才跨域發展的完善機制，包括推動跨部門見習計畫「Be My Guest」，提供員工從半天到數個月不等的跨單位體驗與專案參與機會，讓員工了解其他部門及職務的挑戰與運作邏輯；同時，也建置公開透明的輪調制度，副總裁及以下職級同仁在現職任職滿兩年，即可自主申請跨部門轉任，有效打破組織內部的人才流動障礙，避免發展受限或停滯於特定職位。

除了重視職涯發展，朱麗文表示，星展所有員工一入職即享14天年假，優於市場平均；產假高達16週，為法定標準兩倍，若新生子女需在加護病房接受照護時，可申請額外兩週照顧假。此外，星展100%負擔員工及其眷屬醫療保險，並設立業界首創未成年子女關懷計畫，同仁如果不幸身故，將持續照顧其子女至21歲，展現對員工家庭的長期承諾與責任。

星展也透過具體獎酬機制與員工共享成果，自2019年起推出領先業界的「iShares員工認股計畫」，透過薪資提撥購買集團股票，持有滿3年獲公司25%額外配股，首批參與者平均報酬率高達68%；此外，「iFlex 彈性福利金計畫」每年提供新台幣4萬2600元，員工可根據自身需求，將彈性福利金選擇用於休閒旅遊、醫療保險、教育學習、家庭照或居家辦公用品等用途。

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