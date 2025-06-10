中租控股2大市場營收獲利雙衰退 中國獲利衰退近2成最慘

中租控股中國市場獲利衰退近2成。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）今日公告2025年5月自結合併營收獲利表現，台灣、中國、東協3大市場中，僅有東協市場營收獲利雙成長，台灣約衰退2%至3%，但中國市場獲利大衰退19%，拖累中租整體獲利表現，累計前5月合併稅後純益88.4億元、年減10%，EPS 4.83元。

中租控股今年5月營收達82.6億元，較去年同期減少6%，1至5月累計營收412億元，年減3%，其中台灣、中國及東協3大市場，累計營收分別衰退3%、衰退6%及成長8%，中租分析，東協市場的累計營收表現，以馬來西亞及柬埔寨成長較為顯著。

請繼續往下閱讀...

獲利表現方面，5月單月自結合併稅後獲利15.8億元；累計前5月合併稅後為新獲利88.4億元、年減10%，累計每股稅後純益（EPS）為4.83元。

分析獲利衰退主要原因，在於今年整體預期信用減損金額較去年同期高，台灣市場獲利較去年同期衰退2%、中國市場更是大幅衰退19%，東協市場則較去年成長30%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法