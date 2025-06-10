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首檔ETF分割完成 00663L明恢復交易

2025/06/10 18:59

國泰投信旗下正向2倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」啟動分割「1拆7」，即將於明（11）日恢復交易。示意圖。（資料照）國泰投信旗下正向2倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」啟動分割「1拆7」，即將於明（11）日恢復交易。示意圖。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕全台首檔ETF分割完成，國泰投信旗下正向2倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」啟動分割「1拆7」，歷經6月4日至10日暫停交易5日的漫長等待，即將於明（11）日以證交所公布的參考價24.3元恢復交易，成為全台最便宜的台股正2。國泰投信提醒，須留意10日基金淨值已達26.98元，開盤須留意市價變化情形。

00663L分割前6月3日最後價格為170.15元，分割後成為市場上唯一市價不到30元的台股正2 ETF。國泰投信表示，00663L有3大優勢，首先為價格更親民，大幅降低投資門檻；其次，價格降低有助於靈活執行投資策略，投資人可更有效進行分批進場、資金配置等操作，提升資金運用效率；最後，投資門檻降低有望提升流動性與成交量，吸引更多市場參與者，進一步強化00663L的市場表現與交易便利性。

00663L具備追蹤台灣加權指數「當日兩倍」報酬的特性，成為投資人進行短線操作與趨勢交易的重要工具。基金經理人蘇鼎宇指出，00663L適合在「趨勢明確」的市場環境中進行配置，尤其在台股出現大幅拉回時，正是短線搶反彈的良機。

他說明，當台股加權指數單日上漲5%，台股正2 ETF理論上將上漲約10%。然而在實際操作中，若市場呈現連續上漲的明確趨勢，其報酬表現往往優於預期，例如當加權指數連續兩日各上漲5%，總報酬率為10.25%，而正2報酬率則可達21%，並非只有20.5%，展現出「漲多」的特性。

相反地，在市場連續下跌的情況下，正2的跌幅也可能略低於預期，以加權指數連兩日各下跌5%為例，總報酬率為-9.75%，而正2的報酬率為-19%，而非-19.5%。這顯示在趨勢明確的下跌行情中，台股正2 ETF雖具槓桿效果，但跌幅相對收斂。但須注意在大盤盤整時的表現將較為不利，投資人應控管自身風險，以紀律來進行投資。

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