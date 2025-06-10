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外資歸隊、股市大漲！新台幣升轉貶、收29.955元

2025/06/10 18:30

新台幣小貶，收29.955元。（記者陳梅英攝）新台幣小貶，收29.955元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場對於美中貿易談判有樂觀期待，加上外資重新歸隊，台股週二開高走高，一舉攻克半年線，新台幣兌美元匯率則在尾盤在央行調節下，由升轉貶，最終收在29.955元、貶值0.7分，匯價連2黑，成交量略為放大至14.42億美元。

台股今天大漲451.85點，收在22242.14點，三大法人同步買超，合計買超519.09億元。其中，外資買超398.31億元。

目前市場緊盯美中在倫敦的貿易談判進展，惟股市瀰漫樂觀氣氛，美元指數也止跌回升，令主要亞幣承壓。

根據央行統計，美元指數今日上漲0.27%、韓元重貶0.94%、日圓也大跌0.41%、新幣貶0.2%、人民幣貶0.06%、新台幣小貶0.02%。

匯銀主管表示，台股大漲、外資熱錢回流，雖帶動新台幣匯價盤中走升，惟央行不樂見台幣獨強，尾盤調節，台幣最終貶值作收。

目前新台幣匯價仍在29.8元至30.1元區間內，後市觀察美中談判結果以及美國5月消費者物價指數表現。

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