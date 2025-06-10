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關稅影響 汎德永業5月合併營收年減14.18％

2025/06/10 18:53

汎德永業汽車5月合併營收為52.4億元。（記者楊雅民攝）汎德永業汽車5月合併營收為52.4億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汎德永業汽車（2247）今日公告5月合併營收為52.4億元，較去年同期減少14.18%。累計1-5月合併營收234.8億元，較去年同期增加0.65%，銷售成績持續優於國內汽車銷售市場。

汎德永業表示，在美國對等關稅與貨物稅政策議題影響下，消費者觀望態度濃厚，台灣新車市場前5月銷售呈現年減13.8%。

不過，汎德永業經銷品牌產品陣容強勁，包括BMWX1、X2、X3 及1系列、 2 系列、2AT，以及熱門電動車 iX2 與 iX1 銷售數量穩定增加，加上Porsche純電車款 Macan EV 、休旅車Cayenne Coupe新車交付熱絡。

經銷品牌新車前5個月累積銷量較去年同期逆勢成長6%，推升前5月合併達營收234.8億元，銷售成績持續優於國內汽車銷售市場。

汎德永業指出，在貨物稅與關稅議題尚未明朗化前，消費者購車心態趨於保守且觀望，預期將因此造成遞延交車情況。觀察台灣民眾對於豪華品牌購車的需求仍然存在，加上BMW 與 Porsche 今年在油車與電車領域皆擁有完整且強勢的產品陣容，待政策明朗化後可望進一步推升民眾購車需求。

整體而言，目前汎德永業在手訂單仍維持一定水位，預期下半年新車銷售表現將持續保有優於整體車市的潛在動能，對新車銷售表現展望仍樂觀看待。

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