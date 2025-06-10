國泰金5月獲利52.4億元 國壽避險操作得宜獲利轉正

國泰金控5月稅後盈餘52.4億元。（資料照，圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰人壽避險操作得宜，5月匯兌損益影響可控，使獲利轉正，稅後盈餘4.4億元，也支撐母公司國泰金控5月稅後盈餘52.4億元，累計稅後盈餘達386.5億元，EPS為2.64元。

國泰人壽5月稅後盈餘4.4億元，累計稅後盈餘達161.1億元。國泰人壽表示，儘管5月台幣強升7%，但單月獲利轉正，體現避險操作因應得宜，且申請外匯價格變動準備金新制獲准，有助抵禦外匯波動風險，整體匯兌影響可控。

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國泰人壽說明，年初即已機動調整外匯避險策略，為台幣潛在升值風險預做因應，包括拉高傳統避險比例、拉長避險天期，及增加替代避險中雜幣配置等，並於5月申請外匯價格變動準備金新制獲得核准，皆有助有效管理外匯風險，截至5月底外匯價格變動準備金餘額仍為正數，整體匯兌波動對財務影響可控。

面對外在政策及金融環境的高度不確性，國泰人壽將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

國泰世華銀行5月稅後盈餘36.2億元，累計稅後盈餘195.1億元，年成長16%。受惠放款動能強健，資金成本控制得宜，推升淨利息收入呈雙位數成長；今年以來信用卡簽帳金額穩定成長，保險與基金等財富管理商品銷量佳，聯貸收入增加，整體淨手續費收入表現亮眼。

國泰產險5月稅後盈餘1.5億元，累計稅後盈餘續創同期新高達13.9億元，年成長40%。國泰產險表示，透過定期檢視商品及通路損益狀況，落實風險管理，提升業務品質，各險商品損失率維持穩健水準。

國泰證券年5月稅後盈餘2.8億元，累計稅後盈餘12.8億元，較去年同期減少27%，主要受美國關稅政策不確定性之影響，投資人觀望情緒增加，市場動能趨緩。

國泰投信5月稅後盈餘2.3億元，累計稅後盈餘12.0億元，年成長25%，總管理資產規模為新台幣2.10兆元，較去年同期成長14%。國泰投信表示，對等關稅暫緩後，5月美股持續低檔反彈，跌幅收斂，美債殖利率在市場擔心美國財政赤字擴大下持續上升，但從評價面角度，10年期美債殖利率4.5%以上具備長期投資價值；台股部分，5月投資人趁市場修正時大量逢低承接，成為這波反彈的贏家。

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