華航5月營收月減年增 6月長程線旺

華航集團5月合併營業收入為166.21億元。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航5月份合併營業收入為166.21億元，月減7.1%，年增幅3.22%。累計1-5月營收871.71億元，年增7.19%。

華航5月客運收入99.21億元，較去年同期增加1.46億元，增幅1.49%，雙創歷年同期新高。華航說，5月甫結束TTE台北國際觀光博覽會，華航各航線表現不俗，其中開票量最多的航點為首爾 （仁川）、曼谷以及東京 （成田），對於短假期旅遊安排上較有彈性，深受旅客青睞。長程航線部分，5月以布拉格、羅馬及維也納載客率最佳，平均皆有85%以上，6月銷售也持續暢旺；西雅圖等訂位率亦達90%。

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另外，華航攜手美國西南航空打造越洋線轉接航網，未來旅客可透過華航直飛西雅圖、洛杉磯、安大略、舊金山等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美超過30座城市的綿密航線，優化轉機體驗。

貨運方面，華航指出，5月收入53.83 億元，較去年同期增加 3.38億元，增幅6.70%。5月中旬因中美關稅協商取得進展，使得航空貨運影響減緩，市場需求逐步回穩，華航因應出口需求變化，靈活調整貨機航班部署，5月整體貨運營收表現穩定。

隨著第10架777F貨機已交付並投入營運，有助推升營運成長動能，華航將持續掌握國際空運市場情勢，彈性調整航網布局，充分利用客貨機運能，優先增攬高價與高時效貨源，以擴大營收與獲利。

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