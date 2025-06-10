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業績多路並進 健喬5月營收創歷史次高

2025/06/10 18:21

健喬5月營收寫歷史次高，年增逾10%。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）健喬5月營收寫歷史次高，年增逾10%。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕健喬（4114）今公告5月合併營收5.32億元，較去年同期成長10.2%，亦較4月份成長5.9%，創下單月營收次高紀錄。累計1至5月合併營收達24.87億元，較去年同期成長11%。

健喬指出，在各產品事業群表現方面，以引進代理許多新產品的癌症/腫瘤事業群成長幅度最高，今年1至5月累計營收年增超過七成；此外，去年取得的多張藥品許可證成果陸續發酵，為相關適應症帶來顯著的營收成長，如心血管領域產品、精神神經產品均有高雙位數成長。

在國際市場方面，健喬表示，香港地區今年累計營收年增長近雙位數，澳門地區的增長率更達四成。主要是健喬香港及澳門團隊積極參與當地醫學盛會，提升健喬在醫療界的知名度，因此在成功打入公私立醫院通路後，銷售額快速增長。

展望未來，健喬表示，將持續深耕利基藥品市場，積極拓展多元化的產品線，並透過內部資源協同整合以及與外部夥伴的緊密合作，健喬打造多重的增長引擎。

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