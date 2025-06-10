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匯損重創壽險獲利 凱基金5月稅後虧損73.63億元

2025/06/10 18:14

匯損重創壽險獲利，凱基金控5月稅後虧損73.63億元。（業者提供）匯損重創壽險獲利，凱基金控5月稅後虧損73.63億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（10）日公布5月自結獲利，受到新台幣兌美元單月急升近7%影響，衝擊壽險公司獲利，旗下凱基人壽5月稅後虧損79.97億元，拖累金控母公司5月由盈轉虧、稅後虧損73.63億元，累計金控前5月稅後獲利18.61億元、年減86%，EPS0.11元。

凱基金控指出，受到美國關稅議題降溫，5月份資本市場走勢反彈，成交量能同步放大，有利於證券業務獲利表現，但壽險公司在新台幣兌美元匯率單月急升近7%的影響下，財務衝擊嚴峻，是影響獲利的主要原因。

各主要子公司表現方面，凱基人壽保單銷售動能穩健成長，今年前5月累計新契約保費收入較去年成長超過5成，受到新台幣兌美元急升，5月份稅後虧損79.97億元，年前5月累計稅後虧損13.90億元。

凱基金控強調，凱基人壽整體財務狀況健全，清償能力也遠高於法定標準，面對匯率波動，凱基人壽已提高避險比例，以降低匯率變動對損益的影響，同時維持彈性的避險策略，依市場狀況動態調整，優化避險成本控管。

凱基銀行5月份稅後獲利4.81億元，包含利息及手續費收入等核心收益皆穩定貢獻，今年前5月累計稅後獲利27.55億元。

凱基證券受惠於台股反彈，交易量能擴大，相關業務表現較4月份顯著提升，5月稅後獲利6.22億元，今年前5月累計稅後獲利27.07億元。

中華開發資本受資本市場及匯率波動影響投資部位評價，5月份稅後虧損0.69億元，今年前5月累計稅後虧損2.28億元。

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