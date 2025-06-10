匯損衝擊壽險 富邦金5月虧57.9億

富邦金控5月自結稅後虧損57.9億元。（資料照，圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕受到新台幣狂升帶來的匯兌損失影響，即使已申請外匯價格準備金新制，但富邦人壽5月虧損逾90億，拖累母公司富邦金控虧損57.9億元，累計前5月合併稅後盈餘394.9億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.89元。

富邦人壽5月稅後虧損91.4億元，主要是受到美國關稅政策影響，致使全球金融市場全面產生變化，進而衍生影響5月匯率大幅波動，5月台幣兌美元急升近7%產生兌換損失，累計前5月稅後盈餘158.1億元。

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富邦人壽表示，匯市方面，5月台幣兌美元升值幅度達6.98%，創下1989年4月以來、逾36年的單月最大升幅。

富邦人壽考量匯率波動不確定性，除原有外匯價格準備金，另於5月申請增提100億元，以充實外匯價格變動準備金，後續也申請採外匯價格準備金新制，並將指定特定負債項下的準備金約80億元轉至外匯價格準備金，已獲得主管機關核准自5月起適用，合計約270億元，於5月份全數用以沖抵匯兌損失，後續富邦人壽將持續監控市場，彈性調整避險部位，以管理匯率風險。

股市方面，受到5月份台幣轉為升值格局，資金流入也帶動台股行情，台股當月指數上漲逾1110點，台股部位持續實現資本利得；債市方面，美國就業穩健，聯準會強調需更多時間，觀察通膨與經濟變化，在降息預期的推遲下，5月公債利率呈現反彈。富邦人壽表示，將持續關注流動性管理，保留帳上充足現金，以彈性因應後續市況變化。

台北富邦銀行5月稅後盈餘26.7億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長6%，為歷年5月新高。累計前5月稅後盈餘157.1億元，較去年同期成長19%，續創歷史新高，主因存放款規模成長及淨利差提升，財富管理、信用卡及聯貸等業務動能成長，前5月利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長12%及14%，帶動整體營收較同期成長11%。

富邦產險5月稅後盈餘3.5億元，受台幣升值產生匯兌損失影響，獲利較上月略降，保險本業收入維持穩健，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。累計前5月稅後盈餘24.1億元，較去年同期成長12%。

富邦證券5月稅後盈餘6.7億元，且較上月成長114%，受惠5月台股日均值增加且台股加權指數展現反彈態勢，帶動經紀收入成長，金融資產部位獲利亦顯著回升。累計前5月稅後盈餘26.4億元，較去年同期減少32%，主因今年累計前5月日均值年減16%，5月底台股加權指數較去年底跌逾1600點，致證券經紀收入、金融資產部位損益較去年同期減少。

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