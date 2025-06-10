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貿協善愛嘉年華已吸引5.7萬人次參與 駐台使節也響應

2025/06/10 17:53

外貿協會祕書長王熙蒙。（貿協提供）外貿協會祕書長王熙蒙。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會和小樹傳愛協會共同主辦開拓偏鄉孩童視野的「2025善愛嘉年華」邁入第4屆，過去已吸引5.7萬人次參與，今年將在8月2日至3日於南港展覽館2館舉辦。

外貿協會表示，今年將結合更多公益團體、會展夥伴共同打造該活動為全台最大公益平台，將展場變身為國家級的無框架教室，邀各國駐台使節、國立故宮博物院、國立臺灣科學教育館等提供豐富有趣的講座內容，搭配氣墊樂園及DIY手作等寓教於樂的互動體驗，期望為新世代孩童開拓視野、傳遞愛與希望。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，「善愛嘉年華」活動過去3年已累計接待超過1100位學童、1萬個偏鄉與新住民家庭，並吸引超過5.7萬人次參與，逐步發展成為一個具備永續性與影響力的公益平台。

貿協表示，本次合作公益團體新增社團法人中華安得烈慈善協會、財團法人台灣賽珍珠社會福利基金會等，邀請更多偏鄉及新住民家庭親子參加2025善愛嘉年華，原本規劃邀請250位偏鄉孩童，此次將擴大邀請約500位小朋友參加。

貿協也邀請阿曼、史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯、南非、馬紹爾群島共和國等多國駐台單位紛紛響應。駐台使館將設置具異國風情的文化展示攤位，並帶來豐富多元的文化介紹課程，讓參與民眾及孩童在交流中探索世界文化，拓展視野。

今年活動設有8大展區，包括心靈探索區、科學成長區、親子同樂區、國際文化區等，涵蓋教育、科學、綠色生活等面向，並邀集國家級機構，例如國立故宮博物院、國立臺灣科學教育館等多元互動內容，營造溫暖且富啟發性的體驗空間。並將於8月2日下午舉辦「生命教育心靈論壇」，打造親子教育工作者交流平台。

王熙蒙也提到，今年將再次和熱心公益的會展產業夥伴合作，包含巨蛋展覽、輝祐實業、鴻冠水電、及延伸行銷等，連結更多會展產業ESG公益能量，推廣綠色攤位設計、一起實踐ESG，樹立會展活動永續典範；並鼓勵企業結合「企業家庭日」帶領員工親子參加，提升情感連結與職場健康，活動結餘將全數用於關懷各地學童及傳愛進校園公益親子講座。

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