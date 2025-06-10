台積電加持 漢唐展望今年營運樂觀

漢唐董事長李惠文（左）與總經理賴志明（右）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕 無塵室工程廠漢唐（2404）今召開股東會，董事長李惠文、總經理賴志明於會後連袂受訪指出，在台灣接案2奈米與先進封裝廠之外，佈局美國也漸入佳境，台積電美國二廠工程訂單已到位，工程較一廠擴大，以漢唐目前接案量，對營運展望樂觀。

針對匯率波動與關稅不確定性，李惠文表示，公司並非出口廠商，受匯率影響有限，並會採取避險措施，進口設備也可與匯率互相抵消。關稅方面，因主要業務為建廠，非貨物出口，影響更小。

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美國關稅政策促使更多廠商有意將生產基地移至美國，也有找上門，希望漢唐協助工程；李惠文表示，目前專注服務主要客戶台積電的專案，以致力協助順利生產，儘管有其他廠商接洽，但公司服務量能有限，不會貿然承接過多的案子。

漢唐去年稅後盈餘61.9億元，創歷史新高，每股稅後盈餘32.94元，今股東會通過承認每股配發28元現金股利，盈餘配發率約85%。今年第一季稅後盈餘19.89億元，年增56.2%，每股稅後盈餘10.55元，創單季獲利新高。

李惠文表示，漢唐第一季表現穩健，營收與獲利都較去年同期成長，4、5月營收持續成長，顯示營運狀況良好，依目前接案量，她對漢唐未來展望保持樂觀。

漢唐是台積電建廠的無塵室工程合作廠商，包括美國亞利桑納廠一廠與二廠、台灣新竹寶山與高雄2奈米晶圓廠、台南AP8先進封裝廠、連台積電協助世界先進新加坡12吋廠的無塵室工程，皆由漢唐承包。

賴志明指出，美國二廠的無塵室工程訂單已取得，工程積極進行中，相較一廠初期招募當地人力與供應鏈的挑戰，二廠情況已大幅改善。目前漢唐在美國的員工約1百多人，將持續擴增到2百人，當地員工與外派人員比例約各佔一半。

李惠文說明，漢唐初期在美國確實遭遇挑戰，但一廠已累積經驗，在美國市場站穩腳步，過去不信任甚至不願前往美國的協力廠商，現在紛主動想去設據點，積極爭取服務台積電的機會，漢唐員工外派意願也大幅提升，甚至主動請纓前往美國，這顯示美國建廠已展現商機。

賴志明表示，漢唐承接美國二廠的工作範圍已超越一廠，不僅涵蓋無塵室工程，更擴展至統包工程、特殊設備及部分水處理項目，範圍更廣。儘管在美國建廠成本較高，但公司透過經驗累積提升效率，並善用當地供應鏈，將成為往全球化發展的重要基石。

面對先進製程對潔淨度更高的要求，漢唐強調，不同製程當然會有不同的工程規格需求，但公司內部持續提升技術，以滿足客戶需求。

近期市場傳出漢唐在手訂單案量有所減少，漢預計6月19日舉行法說會，屆時將會針對在手訂單說明進展。

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