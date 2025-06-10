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端午連假帶動消費熱潮 LINE Pay5月營收創單月歷史新高

2025/06/10 18:02

LINE Pay5月營收創單月歷史新高。（業者提供）LINE Pay5月營收創單月歷史新高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付龍頭LINE Pay（7722）今（10）日公布2025年5月營收，受惠於母親節檔期、端午連假帶動消費熱潮，單月營收達6.37億元、年增27.7%，再創單月營收歷史新高紀錄。

LINE Pay指出，5月上半月適逢母親節檔期，全台百貨、餐廳及電商推出各項促銷優惠，根據LINE Pay觀察，三大產業交易量較前月成長超過30%；5月下旬緊接著端午節連假，全台天氣晴朗，旅遊人潮踴躍，帶動餐飲、觀光與零售場景的交易熱度，使整體5月交易量顯著提升。

LINE Pay５月下旬宣布跨境支付版圖再擴大，正式與韓國「新世界西蒙」簽署合作備忘錄（MOU），共同推動台灣旅客在韓國OUTLET享受便利跨境支付體驗。即日起，台灣用戶至新世界西蒙OUTLET「新世界名牌折扣購物中心」，使用LINE Pay消費支付，可享最高LINE POINTS 30%回饋，可望提升海外消費金額。

由於暑假旺季將至，LINE Pay提前於6月繼續推出多元行銷活動，給予用戶消費優惠與回饋，包括「LINE Pay線上旅展」、「618年中購物節」期望帶動線上消費熱潮；LINE Pay同時推出「8大主題週週領券」、「50大商圈天天領券」、「全台36夜市消費滿額贈再抽LINE POINTS 66點紅包」等多元行銷活動，搭配LINE Pay聯名卡及LINE POINTS點數回饋卡，可獲得LINE POINTS回饋，持續推升交易熱度帶動業績成長。

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