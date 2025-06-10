美國商會籲：電網設施現代化列優先、擴大投入儲能

台灣美國商會今天發表2025台灣白皮書。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣美國商會今發表2025台灣白皮書，強調關鍵基礎建設的韌性至關重要，呼籲政府將電網設施的現代化列為優先要務，特別是擴大投入儲能系統與再生能源整合等領域。

商會表示，能源、醫療與數位基礎建設等領域投資仍面臨挑戰，特別是穩定、可靠且乾淨的能源供應，是吸引外資擴大在台布局的關鍵前提。

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商會強調，強化關鍵基礎建設的韌性，實為確保台灣經濟安全、科技領導地位與社會穩定的基本要素，呼籲政府採取更具前瞻性且協調一致的策略，全面提升數位、能源與通訊等核心基礎設施的整體效能。

能源方面，商會表示，電網設施的現代化應列為優先要務，特別是要擴大投入儲能系統、需量反應技術與再生能源整合等領域。

商會指出，再生能源推動仍受到電網壅塞與併網容量不確定性等因素所掣肘，導致多項開發案遲遲未落實，多個業者反映，併網排序機制缺乏明確性與可預測性，是當前重大障礙之一。

另一方面，原被視為提升能源韌性的關鍵方案的儲能系統（BESS）市場，則面臨價格波動與投資訊號不明等挑戰。對此，商會建議經濟部建立更為透明、可預測的市場參與架構以穩定投資環境，包括訂定具體時程目標、設立基準價格機制、改革競標設計等。

數位基礎建設方面，商會指出，資料中心與雲端服務供應商，是驅動台灣邁向AI驅動轉型的核心引擎，商會支持導入績效導向的能源標準，讓業者能依據自身情境來選擇最具成本效益與創新潛力的營運模式，進而提升能源使用效率，並保有投資誘因。

另為確保國家資產安全與數位主權，商會建議，應採用符合國際標準的資安架構，例如零信任架構，並制定更具一致性的雲端採購政策。

通訊基礎設施方面，商會強調，亦須同步精進，政府宜添購海底電纜專用維修船，以因應日益頻繁的海纜中斷事件。

商會建議，落實一套整合性、可發展且具高度前徵性的基礎建設體系，足以應對長期趨勢，並強化突發衝擊的承受力，對台灣產業升級也有整體提升效果，也建議行政院設立跨部會任務小組，專責盤點當前建設瓶頸，簡化規劃與採購流程。

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