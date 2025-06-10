產業競爭激化 momo、PChome前5月營收皆衰退

momo、PChome前5月營收皆年減。圖為momo。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商momo富邦媒（8454）、PChome網家今日皆公告5月營收。富邦媒5月營收86.33億元，月增5.6%、年減3.84%，前5月累計營收432.1億元、年減1.74%；網家5月營收27.25億元，與上月持平、年減1.54%，前5月累計營收143.93億元，年減5.1%。

上半年是電商產業的淡季，隨著競爭環境持續走向白熱化，富邦媒今年起營運相對前幾年的成長態勢趨疲，累計營收呈現年減，而網家前5月累計營收則已經連減3年，仍處在衰退當中。

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富邦媒指出，5月業績主要受母親節檔期帶動，而電商產業6月的年中慶即將到來，momo提前啟動「618購物節」暖身慶活動，祭出mo幣回饋、品牌折扣等優惠，儘管消費氛圍保守，momo仍持續推進營運節奏，強化智慧物流調度與前置規劃，全力應戰年中最大檔期，展現在高峰期間的履約韌性與即時調整能力。

富邦媒董事長蔡明忠日前表示，momo上半年因開發新業務，營運壓力相對大，所以成績沒有顯著成果，不過看好下半年營運有望優於上半年。但他也認為，美國關稅對經濟的間接影響、匯率波動，仍對產業營運有壓力。

網家董事長詹宏志則在營業報告書當中指出，展望未來，持續強化用路體驗、強化商品競爭力與深化數據應用，並透過與策略夥伴多元深度合作，構建更具競爭力的電商生態系，為消費者提供更完善的購物體驗。網家對未來營運前景審慎樂觀，並將秉持穩健經營方針，持續創造長期價值。

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