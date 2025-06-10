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迪士尼慶祝70週年里程碑 對美國經濟貢獻卓著

2025/06/10 17:58

迪士尼慶祝主題樂園70週年重要里程碑。（蓋帝圖像）迪士尼慶祝主題樂園70週年重要里程碑。（蓋帝圖像）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕迪士尼樂園正值70週年慶典，牛津經濟研究院旗下旅遊經濟學部門發布的一份新報告顯示，遍布全美的迪士尼樂園每年創造近670億美元（約2兆台幣）的經濟效益，並支持超過40萬個直接和間接就業，對美國經濟貢獻卓著。

根據《Fox News》報導，負責主題樂園的迪士尼體驗（Disney Experiences）董事長達馬羅（Josh D'Amaro）表示，迪士尼定義了美國主題娛樂產業，其影響力遍布全國。他聲稱，「我們的目的地創造的經濟效益遠遠超出主題樂園本身，當我們投資於只有迪士尼才能提供的開創性體驗時，增長隨之而來。」

迪士尼體驗指出，在佛羅里達州中部，每八個工作中有一個可以歸功於迪士尼。在全州範圍內，每32個工作機會中就有一個歸功於迪士尼。

迪士尼體驗說，佛羅里達州的神奇王國和加州的迪士尼樂園，分別是全球遊客人數最多的第一和第二主題樂園。

負責主題樂園的迪士尼體驗董事長達馬羅表示，迪士尼定義了美國主題娛樂產業，其影響力遍布全國。（Invision）負責主題樂園的迪士尼體驗董事長達馬羅表示，迪士尼定義了美國主題娛樂產業，其影響力遍布全國。（Invision）

雖然迪士尼主題樂園已有70年歷史，迪士尼表示這才剛起步，到2033年美國兩座迪士尼樂園度假區將獲得300億美元（約8988億台幣）的投資。

迪士尼樂園度假區（Disneyland Resort ）總裁馬茲盧姆（Thomas Mazloum）聲稱，「我們為迪士尼樂園度假區帶來的持久影響深感自豪，其影響有創造數千個就業機會，促進當地經濟發展，並歡迎世界各地的遊客來到這非凡的地區。

迪士尼樂園度假區總裁馬茲盧姆聲稱，為迪士尼樂園度假區帶來的持久影響深感自豪。（彭博社）迪士尼樂園度假區總裁馬茲盧姆聲稱，為迪士尼樂園度假區帶來的持久影響深感自豪。（彭博社）

馬茲盧姆強調，迪士尼才剛剛開始，未來幾十年前景會更加光明。迪士尼期待不斷成長，並為社區做出更多貢獻。

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