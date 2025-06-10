儲能工程+綠電發威 雲豹5月營收大躍進

儲能工程及綠電發威，雲豹5月營收大躍進。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於儲能工程認列以及綠電收入攀升，綠能環保股雲豹能源（6869）今（10）日公告2025年5月營收7.53億元、年增193%，累計前五月營收31.44億元、年增加114%。

雲豹能源分析，5月營收以工程收入最高達4.47億元，佔比59%，主要來自旗下儲能子公司台普威能源電池櫃安裝工程收入認列，帶來顯著挹注；其次發售電收入來到2.45億元，佔比33%，主因為集團子公司天能綠電轉供量持續攀升，推升發售電收入較去年同期增加197%，在綠電市場中表現亮眼。

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此外，今日集團旗下子公司天能綠電（7842）興櫃首日上演蜜月行情，盤中最高飆上299元，漲幅高達273.75％，最終收盤價為282.5元，漲幅253.13%，一舉榮登能源股股王與當日興櫃漲幅王。

雲豹能源總經理趙書閔表示，集團持續深化綠能全方位布局，推動營收規模穩步擴大，5月營收大幅成長，不僅展現集團在綠能工程領域的領先執行力，也體現出天能綠電在市場中的強勁競爭優勢，未來將持續擴大能源整合服務版圖，專注國內綠能市場，並放眼菲律賓、日本、越南等地的海外專案，攜手企業夥伴共創低碳、永續新價值，為台灣能源轉型貢獻更大力量。

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