海巡查緝私菸涉詐領獎金 財部：立即徹查、檢討機制

彰化地檢署偵辦警方查緝私菸洩密案，意外扯出公務員貪污、詐領查緝獎金等案外案，雪球越滾越大。（資料照）

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私菸案擴大！海巡、員警涉集體詐獎金 彰檢將偵結起訴

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於媒體報導海巡人員查緝私菸涉嫌詐領獎金案，財政部長莊翠雲已要求國庫署立即徹查此案，檢討相關機制。財政部說明，為避免查獲的私菸原料及器具再度流供非法用途，將持續督導地方政府確實依規定辦理沒收或沒入後，儘速銷毀。

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媒體報導檢廉偵辦中部地區私菸案，意外發現公務員配合私菸集團，利用街友、低收入戶充當人頭，詐領私菸查緝獎金。行政院長卓榮泰上午出席「第12波安居緝毒專案發布記者會」表示，不容許公務人員、執法人員知法犯法，損及政府形象，這些涉案人員有中央、有地方，財政部國庫署是否疏於行政檢查，要一併徹底檢討，才能阻止再次發生。

財政部說明，依「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」第11條規定，違規菸酒案件於法院判決或由承辦的地方政府行政處分確定後，才由各該地方政府逐案函報財政部申請發給獎勵金。

財政部表示，地方政府請領獎勵金時，應檢具載有查獲私菸數量及違法器具等現場處理紀錄表、判決書或裁處書及請領獎勵金案件查詢回傳表等具體違法事證，財政部依其沒收或沒入私菸數量及市價等相關違章事證計算核發獎勵金。此外，為避免查獲的私菸原料及器具再度流供非法用途，將持續督導地方政府確實依「菸酒管理法」第57條規定辦理沒收或沒入後，儘速銷毀。

財政部表示，依海巡署偵防分署今日發布新聞說明，該分署已啟動內部調查程序，全面清查及加強法紀教育，杜絕類案再生。財政部也將繼續責請地方政府依法查處及嚴謹處理違章案件，以遏止不法。

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