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財經 > 證券產業

AI、高階網通放量 元山前5月營收雙位數成長

2025/06/10 17:26

元山5月營收3.58億元。圖為總經理劉賢文。（資料照）元山5月營收3.58億元。圖為總經理劉賢文。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇廠元山 （6275）今日公告5月營收3.58億元，月減19.3%、年增2.38%，前5月累計營收17.88億元、年增11.91%。元山指出，高階網通IT自第二季起出貨放量，同時受惠AI散熱需求攀升，增添營收成長動能。

元山表示，高階運算系統將成為今年主要營運成長動能，去年下半年因訂單遞延出貨，不過受惠AI需求續增，第二季起已經陸續放量，元山可提供客戶客製化解決方案，近期積極AI高效能運算散熱方案研發。

因邊緣化裝置升級對高功率AI晶片的散熱需求殷切，元山未來將積極擴大高階網通IT設備、伺服器散熱應用領域相關佈局，並切入Side Car、IN-ROW CDU等先進水冷散熱核心模組開發，逐步提升AI伺服器系統整合滲透能力。

產能方面，高雄仁武新廠預計第三季起陸續進駐機台，最快今年底正式落成啟用，初期規劃建設6條車用風扇與高階IT風扇自動化生產線，每月產能上看120萬台，未來將依訂單情況適度擴增產線；並正評估設立第三生產基地。

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