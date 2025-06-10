晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》容逸燊：高檔震盪壓力顯現 可注意低基期電子與儲能族群

2025/06/10 16:23

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊  

加權指數今天大漲451點，一舉站上22000點關卡，目前成交量也微幅擴張，接近4000億水位，重點在於，台積電今天大漲40元，最高來到1050元，這週的除息，市場樂觀看待，應該可以順利填息，今天指數漲點大部分由台積電貢獻，未來指數能否站穩22000點，需看台積電是否能穩在千元之上，我們可以看到昨天美中進入貿易談判的第二天，中國確認用稀土去交換美國部分出口管制，不過輝達H20晶片仍在管制行列之內，台灣在5月對美國出口，持續在突破500億美元大關，年增36.8%，為15年來單月最大增幅，主要是由於人工智慧和高效能運算所激發的剛性需求，另外科技產品的換機週期開始啟動，最主要是對等關稅暫緩90天，海外客戶也趁此期間，加大拉貨的力道，下半年因為關稅急速拉貨因素消失，是否還可以維持電子旺季的成長，還在觀察。

台股指數接近22000點的壓力區，開始出現解套賣壓，暫時建議22000點之上，對於一些比較高位階的股票，不宜去追高操作，在AI類股暫時進入高檔震盪格局後，回過頭來可以去注意低基期的股票，2408南亞科為記憶體指標之一，目前已站回淨值52.8元，資金湧入記憶體之後，開始往二、三線記憶體族群點火，包含3260威剛、8088品安，以及2451創見，近期都有資金進場，甚至從記憶體模組擴散到IC設計，包含6531愛普、8299群聯近期也漲很多，資金開始往低位階族群，除了記憶體之外，儲能、重電也是可以注意的低基期產業，在夏季用電高峰來臨之際，許多儲能重電類股經歷長時間的整理，籌碼相對來得乾淨，指標可以注意1519華城、1513中興電，網通族群同樣也是低基期族群，可以留意指標類股智邦，再創高之後，資金往低基期6285啟碁、5388中磊去進駐，目前在22000點的高位階之上，可以回過頭來，去尋找19000點甚至20000點之下族群，未來將有補漲力道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財