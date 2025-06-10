名師解盤》容逸燊：高檔震盪壓力顯現 可注意低基期電子與儲能族群

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天大漲451點，一舉站上22000點關卡，目前成交量也微幅擴張，接近4000億水位，重點在於，台積電今天大漲40元，最高來到1050元，這週的除息，市場樂觀看待，應該可以順利填息，今天指數漲點大部分由台積電貢獻，未來指數能否站穩22000點，需看台積電是否能穩在千元之上，我們可以看到昨天美中進入貿易談判的第二天，中國確認用稀土去交換美國部分出口管制，不過輝達H20晶片仍在管制行列之內，台灣在5月對美國出口，持續在突破500億美元大關，年增36.8%，為15年來單月最大增幅，主要是由於人工智慧和高效能運算所激發的剛性需求，另外科技產品的換機週期開始啟動，最主要是對等關稅暫緩90天，海外客戶也趁此期間，加大拉貨的力道，下半年因為關稅急速拉貨因素消失，是否還可以維持電子旺季的成長，還在觀察。

請繼續往下閱讀...

台股指數接近22000點的壓力區，開始出現解套賣壓，暫時建議22000點之上，對於一些比較高位階的股票，不宜去追高操作，在AI類股暫時進入高檔震盪格局後，回過頭來可以去注意低基期的股票，2408南亞科為記憶體指標之一，目前已站回淨值52.8元，資金湧入記憶體之後，開始往二、三線記憶體族群點火，包含3260威剛、8088品安，以及2451創見，近期都有資金進場，甚至從記憶體模組擴散到IC設計，包含6531愛普、8299群聯近期也漲很多，資金開始往低位階族群，除了記憶體之外，儲能、重電也是可以注意的低基期產業，在夏季用電高峰來臨之際，許多儲能重電類股經歷長時間的整理，籌碼相對來得乾淨，指標可以注意1519華城、1513中興電，網通族群同樣也是低基期族群，可以留意指標類股智邦，再創高之後，資金往低基期6285啟碁、5388中磊去進駐，目前在22000點的高位階之上，可以回過頭來，去尋找19000點甚至20000點之下族群，未來將有補漲力道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法