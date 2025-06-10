李嘉誠賣43港口助MSC壯大 巴拿馬運河局示警：恐毀運河中立

李嘉誠的港口交易案不斷遭中國施壓。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長和集團將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和義大利阿彭特（Aponte）家族旗下MSC（地中海航運）所組成的投資團隊，倘若這筆交易若成真，將成為MSC在全球航運霸業中的重要拼圖。對此，巴拿馬運河管理局警告，此舉可能會破壞巴拿馬運河保持中立的原則。

英國《金融時報》報導，此舉引發了MSC競爭對手們的憂慮，擔心這家船運巨頭在全球港口基礎設施的掌控權，將給其帶來不公平優勢。

請繼續往下閱讀...

巴拿馬運河管理局局長瓦斯奎茲（Ricaurte Vásquez）指出，港口資產過度集中於特定企業手中，可能使部分航運公司處於不利地位，並破壞運河對所有國家一視同仁的中立原則。他表示，若這筆交易如目前的方式進行，確實存在營運權集中化的潛在風險。當港港口營運權集中在一間整合型或單一航運公司手中，勢必會犧牲巴拿馬在市場中的競爭力，也將違背中立原則。

報導指出，收購案也引發了大型航運集團之間爭奪物流路線的競賽。丹麥的馬士基集團（AP Møller-Maersk）就曾在今年4月宣布，已收購緊鄰巴拿馬運河的一段鐵路。瓦斯奎茲指出，「這已成為轉運產能的主要戰場」，他也擔心，若這筆港口交易完成，長和的客戶可能會轉往其他路線，導致巴拿馬運河的貨櫃運量流失。

瓦斯奎茲認為，與其被動等待交易完成，巴拿馬運河當局不如把這當作一個機會，重啟在運河太平洋端的科羅薩爾港口（Port of Corozal）興建碼頭的計畫，轉型為港口營運商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法