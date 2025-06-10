房市買氣未見起色 建商盼解除房貸管制

國城建設總裁洪平森盼央行先解除房貸管制。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台南市平實營區都更案第一期今舉辦動土典禮，除規劃1棟社宅「宜居平實」外，另有11棟、超過1300戶的住宅銷售案。

該都更案實施者為國城建設，該公司總裁洪平森在動土典禮上表示，受到央行信用管制以及美國總統川普關稅議題衝擊，房市買氣都沒有起色，甚至很多開發案能緩就先緩，更自嘲反正過去南臺灣都是「先建後售」，賣預售案反而覺得怪怪的。

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不過，他指出，目前央行信用管制不但衝擊小型建商，更波及3、4年前買預售屋的民眾，讓他們的財務、甚至人生出現很大變動。因此，若能鬆綁房貸管制，尤其先鬆綁過去買預售屋現在要面臨交屋的民眾，至少不要溯及過往。

至於土建融管制，受衝擊最大的是小建商，讓他們無法生存，不是貸不到，就算是貸到了，也要回存資金，甚至面臨更高的利率。

有關房市真實買氣，從去年919央行信用管制上路後，直到現在都沒有什麼起色，若政策管制持續存在，預期下半年買氣也不會好轉。

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