Gogolook多元佈局發酵 5月營收創同期新高

Gogolook 5月營收創下歷史同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）受惠於東南亞市場擴張與多元產品線佈局，5月營收7900萬元，月減3.4%、年增16.5%，創下歷史同期新高，今年前5個月營收累計為4億元、年增20.2%，同寫歷史新猷。

Gogolook發言體系表示，公司2025年可望邁向營收與獲利成長雙軌並進的全新成長階段。隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升，旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張，推動公司今年重回高速成長軌道。

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Gogolook觀察，軟體產業的特性是前期固定投入高，在營收成長時，成本增加的幅度遠小於營收成長，因此，在公司營收持續成長達到關鍵規模（critical mass），以及利用AI持續提升營運效率下，獲利表現可望顯著改善，管理層重申，2025年將迎向連續獲利的元年。

企業端方面，Gogolook目前於海內外的多項合作案持續順利推進，加上收購荷蘭防詐軟體企業ScamAdviser開始併入營收，展現綜效。而台灣與全球政府皆積極打擊詐騙，透過立法要求企業共同承擔詐騙財損責任，成為企業採購防詐服務的強大推力。而國際組織亦相當重視詐騙問題，ScamAdviser近期受到聯合國開發計劃署（UNDP）的肯定，在最新出版的防詐手冊中獲選為推薦官方防詐服務。

此外，Gogolook也與全球防詐聯盟（GASA）、Google、趨勢科技共同主辦首屆日本防詐高峰會。相關進展都將有助於提升市場品牌能見度與業務推廣效益，帶動金融業為首的企業客戶與各國政府接洽與合約洽談速度。

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